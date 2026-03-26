농심, 해외서만 팔던 인기 라면 국내 ‘역출시’
[비즈 이슈]
미국·유럽 등에서 인기있는 ‘순라면’
첫 브랜드 캐릭터 ‘SHIN(신)’ 공개
농심이 글로벌 브랜드 인지도 강화를 위해 캐릭터 공개와 해외 전용 제품의 국내 출시 등 전략을 확대하고 있다.
농심은 해외 전용 제품이던 ‘농심 순라면(4입)’을 롯데마트·슈퍼를 통해 국내에 단독 선판매한다고 25일 밝혔다. 순라면은 미국·유럽·중동 등에서 판매되던 수출 전용 제품으로, 신라면·짜파게티와 함께 농심 글로벌 판매 상위 5위권에 포함된다. 국내 미출시라면 가운데 판매 1위를 기록한 제품이다. 해외에서 검증된 인기 제품을 국내에 역출시해 브랜드의 글로벌 경쟁력을 부각하려는 전략으로 풀이된다.
순라면은 남녀노소가 즐길 수 있는 순한 맛이 특징이다. 채소와 버섯을 활용해 깔끔한 국물 맛을 구현했다. 건면을 사용해 칼로리 부담을 낮추고 식감을 살렸다. 롯데마트·슈퍼는 매운 라면 중심 시장에서 가족 단위 소비를 겨냥하고, 비건 인증 기반 가치소비 수요까지 함께 공략할 계획이다.
농심은 또 신라면 출시 40주년을 맞아 첫 브랜드 캐릭터 ‘SHIN(신)’을 이날 공개했다. SHIN은 면발과 신라면 봉지를 형상화한 디자인에 ‘辛’ 자를 포인트로 적용했다. 신발에는 맥박을 형상화한 펄스 디자인을 더해 생동감을 강조했다. 공개된 30초 영상에서는 신이 마트 진열대를 떠나 ‘매콤한 행복’을 전하기 위해 공항으로 향하는 모습을 담았다.
농심은 한국어·영어·중국어 페이지에 신 소개를 마련해 글로벌 캐릭터임을 강조했다. 언어와 문화가 달라도 직관적으로 친밀감을 느낄 수 있는 캐릭터 마케팅으로 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다. 글로벌 전시회와 해외 법인 마케팅에도 캐릭터를 적극 활용할 방침이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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