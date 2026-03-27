유한하기에 무한히 아름다운 삶
[책과 길]
피니토
빅터 D.O. 산토스 글, 이보나 흐미엘레프스카 그림, 이지원 옮김
창비, 76쪽, 1만6800원
방학을 맞이한 아이는 익숙한 일상과의 작별이 두려워 시간이 차라리 빨리 흘러가 버리길 바란다. 그런 아이 앞에 정체불명의 아주머니가 나타나 ‘피니토(Finito)’라는 책 한 권을 건넨다. 이탈리아어로 ‘끝난’ ‘유한한’이라는 의미다. 책 속에는 반려동물과 함께하자고 약속했던, 가족과 생일을 축하하던, 누군가를 도와줬던 순간이 파노라마처럼 펼쳐진다. 시간의 흐름을 재촉하던 아이는 결국 깨닫는다. 끝이 예정돼 있기에 지금 이 순간이 더욱 소중하다는 것을.
작품은 삶을 한 권의 책에 비유하며 모든 순간이 단 한 번뿐이라는 ‘유한성’의 진리를 역설한다. 무한대(∞) 기호를 모래시계나 포개진 손 등으로 변주한 시각적 은유는 삶의 순환과 연결을 감각적으로 보여준다. 빠르게 흘러가는 일상 속에서 삶의 의미를 놓치고 사는 현대인들에게도 ‘유한하기에 무한히 아름다운’ 현재의 의미를 되새기게 한다.
맹경환 선임기자
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