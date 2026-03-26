1월 합계출산율 1.0명 육박… 출생아 수 2만7000명 7년 만에 최대

30대 주도… 혼인 8년 만에 최다

인구 구조 반등 가능성 기대



지난 1월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)이 1명대 턱밑까지 다다랐다. 출생아 수는 약 2만7000명으로 7년 만에 최고치를 기록했다. 코로나19 기저효과가 완화된 상황에서 나타난 변화라는 점에서 인구 구조의 반등 가능성에 대한 기대도 커지는 모습이다.



국가데이터처가 25일 발표한 ‘2026년 1월 인구동향’에 따르면 지난 1월 출생아 수는 2만6916명으로 전년 동월 대비 11.7% 증가했다. 출생아 수는 1월 기준 2019년(3만271명)에 이어 7년 만에 가장 많았다. 1월 출생아 수 증가율은 2년 연속 두 자릿수 증가율을 기록했으며, 지난해(12.5%) 이후 역대 두 번째다.





합계출산율이 대폭 오른 게 눈에 띄는 대목이다. 1년 전보다 0.10명 상승한 0.99명으로, 월별 합계출산율을 집계하기 시작한 2024년 1월 이후 가장 높다. 지난해 연간 합계출산율이 4년 만에 0.8명대로 올라선 데 이어 올해 첫 달에도 상승 흐름이 이어진 셈이다.



30대가 출산 확대를 주도했다. 30대 초반(30∼34세) 출산율은 90.9명으로 전년 대비 8.7명 늘어 가장 큰 상승 폭을 보였다. 30대 후반(35∼39세)은 65.8명으로 8.0명 증가해 뒤를 이었다. 20대 후반(25∼29세)은 25.6명으로 1.5명 늘었고, 40세 이상도 0.3명 늘어난 5.1명을 기록했다.



선행지표 성격의 혼인도 회복세가 뚜렷하다. 1월 혼인 건수는 전년보다 12.4% 늘어난 2만2640건으로 2018년(2만4370건) 이후 8년 만에 최다 수준을 기록했다. 증가율은 동성동본 혼인 특례가 이뤄진 1997년 이래 3번째로 높았다.



출생·혼인 지표가 동반 상승하는 흐름이 최근 오래 유지되고 있다. 출생아 수는 전년동기대비 19개월 연속, 혼인 건수는 22개월 연속 증가하는 흐름을 보인다. 특히 혼인은 1981년 관련 통계 집계 이후 최장 기간 증가세다. 상승 추세가 장기화하는 걸 보면 그간 주요 배경으로 지목됐던 코로나19 기저효과 영향은 상당 부분 완화됐다는 평가가 나온다.



박현정 데이터처 인구동향과장은 “혼인 건수의 경우 지난해 이미 코로나 직전인 2019년 수준을 넘어섰다”며 “코로나 영향은 상당 부분 회복된 것으로 볼 수 있고, 이제 사회적 인식 변화 등 다른 변수에 주목할 필요가 있어 보인다”고 말했다. 다만 “1월은 연중 출생 비중이 가장 높은 계절적인 요인이 있다”고 덧붙였다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 293 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 지난 1월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)이 1명대 턱밑까지 다다랐다. 출생아 수는 약 2만7000명으로 7년 만에 최고치를 기록했다. 코로나19 기저효과가 완화된 상황에서 나타난 변화라는 점에서 인구 구조의 반등 가능성에 대한 기대도 커지는 모습이다.국가데이터처가 25일 발표한 ‘2026년 1월 인구동향’에 따르면 지난 1월 출생아 수는 2만6916명으로 전년 동월 대비 11.7% 증가했다. 출생아 수는 1월 기준 2019년(3만271명)에 이어 7년 만에 가장 많았다. 1월 출생아 수 증가율은 2년 연속 두 자릿수 증가율을 기록했으며, 지난해(12.5%) 이후 역대 두 번째다.합계출산율이 대폭 오른 게 눈에 띄는 대목이다. 1년 전보다 0.10명 상승한 0.99명으로, 월별 합계출산율을 집계하기 시작한 2024년 1월 이후 가장 높다. 지난해 연간 합계출산율이 4년 만에 0.8명대로 올라선 데 이어 올해 첫 달에도 상승 흐름이 이어진 셈이다.30대가 출산 확대를 주도했다. 30대 초반(30∼34세) 출산율은 90.9명으로 전년 대비 8.7명 늘어 가장 큰 상승 폭을 보였다. 30대 후반(35∼39세)은 65.8명으로 8.0명 증가해 뒤를 이었다. 20대 후반(25∼29세)은 25.6명으로 1.5명 늘었고, 40세 이상도 0.3명 늘어난 5.1명을 기록했다.선행지표 성격의 혼인도 회복세가 뚜렷하다. 1월 혼인 건수는 전년보다 12.4% 늘어난 2만2640건으로 2018년(2만4370건) 이후 8년 만에 최다 수준을 기록했다. 증가율은 동성동본 혼인 특례가 이뤄진 1997년 이래 3번째로 높았다.출생·혼인 지표가 동반 상승하는 흐름이 최근 오래 유지되고 있다. 출생아 수는 전년동기대비 19개월 연속, 혼인 건수는 22개월 연속 증가하는 흐름을 보인다. 특히 혼인은 1981년 관련 통계 집계 이후 최장 기간 증가세다. 상승 추세가 장기화하는 걸 보면 그간 주요 배경으로 지목됐던 코로나19 기저효과 영향은 상당 부분 완화됐다는 평가가 나온다.박현정 데이터처 인구동향과장은 “혼인 건수의 경우 지난해 이미 코로나 직전인 2019년 수준을 넘어섰다”며 “코로나 영향은 상당 부분 회복된 것으로 볼 수 있고, 이제 사회적 인식 변화 등 다른 변수에 주목할 필요가 있어 보인다”고 말했다. 다만 “1월은 연중 출생 비중이 가장 높은 계절적인 요인이 있다”고 덧붙였다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지