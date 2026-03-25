‘반중 언론인’ 전기 판 서점주 체포
‘선동죄’ 체포… 최대 징역 10년
홍콩에서 ‘반중 언론인’ 지미 라이의 전기 등 반정부 서적을 판매한 혐의로 서점 운영자와 직원이 체포됐다.
25일 홍콩 성도일보와 로이터통신에 따르면 홍콩 경찰·국가안전처는 삼수이포의 독서점 ‘일권서관’의 운영자 팡이밍과 직원 3명을 체포했다. 이들에겐 ‘홍콩판 국가보안법’인 국가안전수호조례 제24조 ‘선동 의도가 있는 출판물을 알고도 판매한 죄’가 적용됐다. 이 죄로 유죄 판결을 받으면 최대 징역 7년형, 외부 세력과 공모한 경우 최대 징역 10년형을 선고받을 수 있다.
당국이 현장에서 압수한 서적에는 지미 라이의 전기 ‘트러블메이커’도 포함됐다. 지미 라이는 홍콩의 대표적 반중 매체였지만 당국에 의해 폐간된 빈과일보의 사주로 반정부 시위 선동 혐의 등으로 징역 20년형을 선고받고 복역 중이다.
‘트러블메이커’의 저자이자 지미 라이가 설립한 회사의 이사를 지낸 마크 클리퍼드는 “언론인으로서 표현의 자유를 옹호하다가 수감된 사람에 관한 책을 판매하는 것이 선동죄에 해당한다는 것은 슬프고도 아이러니하다”고 로이터에 말했다.
체포 이후 서점 문에는 ‘긴급상황으로 하루 휴업한다’는 안내문이 붙었다. 성도일보는 “일권서관은 반정부 영화 상영회나 관련 인사 초청행사를 개최하고 학교에 침투해 독서회를 개최하는 등 경계선을 넘는 ‘온건한 저항’을 해왔다”며 “2021년에는 정부와 경찰을 비방한 그림책 ‘양촌’을 무료 배포한 적도 있다”고 전했다.
당시 ‘양촌’을 펴낸 홍콩언어치료사노동조합원 5명은 국가보안법 위반 혐의로 체포돼 징역 19개월을 선고받았고 홍콩에선 ‘표현의 자유 침해’ 논란이 일었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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