‘번호표 뽑고 긴 줄’ 2시간 만에 동난 물품… 오픈런·비양심 ‘과제’

5월 본사업 ‘그냥드림’ 가보니

“고물가에 힘들었는데 큰 도움”

20대부터 80대까지 대기 ‘북적’

‘절약 꿀팁’ 공유되는 부작용도

취약계층 돕자는 취지 살려야

정부의 ‘그냥드림’ 시범사업이 시행 중인 25일 인천 남동구 사회복지회관에서 한 노인이 먹거리가 포함된 지원 물품을 직원으로부터 받고 있다.

25일 오전 9시50분 인천 남동구 사회복지회관. 생계가 어려운 국민에게 복잡한 절차 없이 기본적인 먹거리를 제공하는 ‘그냥드림’ 시범사업이 진행되는 이곳에 60여명이 번호표를 받고 대기하고 있었다. 대부분 노인이지만 일부 젊은 사람도 눈에 띄었다. 이모(29·여)씨는 “나같이 혼자 사는 1인 가구에게 이런 지원은 큰 도움이 된다”면서도 “이렇게 대기 시간이 길 줄 몰랐다”고 했다.



오전 10시부터 물품 제공 및 상담이 시작됐다. 상담을 끝낸 사람들은 국 등 레토르트 식품이나 햇반, 라면 등이 담긴 커다란 봉투를 하나씩 받아 갔다. 장모(80)씨는 “상담을 하면서 지금 받고 있거나 또 받을 수 있는 복지 혜택 같은 걸 확인해주니 몰랐던 걸 알게 돼 좋다”며 “요즘 물가가 올라 살림살이가 힘든데 이렇게라도 지원을 받으니 도움이 될 것 같다”고 웃었다.



보건복지부가 지난해 12월 1일부터 전국 68개 시·군·구 129곳에서 시작된 그냥드림 시범사업이 오는 5월 본사업 전환을 앞두고 있다. 생계가 어려운 사람들에게 당장의 배고픔을 해결해주는 ‘최후의 보루’가 될 수 있다는 평가가 많지만 일반인의 비양심적 이용과 오픈런 등 문제도 드러나면서 취약계층 지원이라는 본래 취지가 퇴색할 수 있다는 우려도 나온다.



그냥드림은 기본 취지가 ‘어려운 사람들이 부담 없이 찾을 수 있도록 한다’여서 첫 방문 때는 신분만 확인되면 식료품을 무료로 받을 수 있다. 그렇다 보니 저소득층이 아닌 일반인도 상당수 찾는다는 게 사업 관계자들의 말이다. 이날 남동구 사회복지회관에서도 한 중년 여성이 “저소득층이 아닌데도 받을 수 있느냐”며 “만약에 가능하면 다음 주에 받으러 오겠다”고 말한 뒤 발길을 돌렸다. 한 노인이 “이전에 받았던 사람이 또 받을 수 있느냐”고 묻자 사회복무요원이 “두 번째부터는 소득을 확인한다”고 안내하는 모습도 포착됐다.



남동구 사회복지회관 관계자는 “거주 지역 요건만 충족하면 소득과 무관하게 신청할 수 있다 보니 정작 지원이 필요한 취약계층보다 조건에 맞지 않는 분들이 이용하는 경우도 적지 않다”고 말했다. 서울 영등포구에서 그냥드림을 운영하는 푸드뱅크마켓 관계자는 “물량도 한계가 있어 ‘어려운 사람을 위한 것’이라고 말씀은 드리지만 제도가 그렇게 설계돼 있어 (일반인 이용은) 어쩔 수 없다”고 말했다. 절약 방법을 공유하는 한 인터넷 카페에는 ‘꿀팁’이라며 그냥드림 이용 방법 글이 올라와 있다.



식료품 배부 시작과 동시에 물품이 동나는 오픈런도 문제로 지적된다. 이날 인천 남동구 사회복지회관에서도 2시간 동안 92명이 찾아 준비한 물품 100개가 거의 소진됐다. 이를 인지한 복지부가 물품 부족 지역에 여유분을 재배분하지만 물량은 늘 충분하지 않다. 이에 정작 필요한 사람에게 물품이 지원되지 않을 수 있다는 지적이 나온다. 이재명 대통령도 지난 17일 국무회의 직후 복지부 공무원에게 “생계가 어려운 사람들에게 생존권 보장 차원에서 하는 것이니 본사업 때 그 취지를 잘 살려 달라”고 당부했다고 한다.



복지부 관계자는 “5월 시작되는 본사업에서는 홍보를 강화해 이 사업의 취지를 알려드리고 꼭 필요한 분들이 받아가도록 할 예정”이라며 “부득이 못 오는 분들께는 찾아가는 방법도 도입할 것”이라고 말했다. 복지부는 그냥드림 장소도 늘려 접근성을 높인다는 방침이다.



인천=글·사진 유경진 기자, 김영선 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1198 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 25일 오전 9시50분 인천 남동구 사회복지회관. 생계가 어려운 국민에게 복잡한 절차 없이 기본적인 먹거리를 제공하는 ‘그냥드림’ 시범사업이 진행되는 이곳에 60여명이 번호표를 받고 대기하고 있었다. 대부분 노인이지만 일부 젊은 사람도 눈에 띄었다. 이모(29·여)씨는 “나같이 혼자 사는 1인 가구에게 이런 지원은 큰 도움이 된다”면서도 “이렇게 대기 시간이 길 줄 몰랐다”고 했다.오전 10시부터 물품 제공 및 상담이 시작됐다. 상담을 끝낸 사람들은 국 등 레토르트 식품이나 햇반, 라면 등이 담긴 커다란 봉투를 하나씩 받아 갔다. 장모(80)씨는 “상담을 하면서 지금 받고 있거나 또 받을 수 있는 복지 혜택 같은 걸 확인해주니 몰랐던 걸 알게 돼 좋다”며 “요즘 물가가 올라 살림살이가 힘든데 이렇게라도 지원을 받으니 도움이 될 것 같다”고 웃었다.보건복지부가 지난해 12월 1일부터 전국 68개 시·군·구 129곳에서 시작된 그냥드림 시범사업이 오는 5월 본사업 전환을 앞두고 있다. 생계가 어려운 사람들에게 당장의 배고픔을 해결해주는 ‘최후의 보루’가 될 수 있다는 평가가 많지만 일반인의 비양심적 이용과 오픈런 등 문제도 드러나면서 취약계층 지원이라는 본래 취지가 퇴색할 수 있다는 우려도 나온다.그냥드림은 기본 취지가 ‘어려운 사람들이 부담 없이 찾을 수 있도록 한다’여서 첫 방문 때는 신분만 확인되면 식료품을 무료로 받을 수 있다. 그렇다 보니 저소득층이 아닌 일반인도 상당수 찾는다는 게 사업 관계자들의 말이다. 이날 남동구 사회복지회관에서도 한 중년 여성이 “저소득층이 아닌데도 받을 수 있느냐”며 “만약에 가능하면 다음 주에 받으러 오겠다”고 말한 뒤 발길을 돌렸다. 한 노인이 “이전에 받았던 사람이 또 받을 수 있느냐”고 묻자 사회복무요원이 “두 번째부터는 소득을 확인한다”고 안내하는 모습도 포착됐다.남동구 사회복지회관 관계자는 “거주 지역 요건만 충족하면 소득과 무관하게 신청할 수 있다 보니 정작 지원이 필요한 취약계층보다 조건에 맞지 않는 분들이 이용하는 경우도 적지 않다”고 말했다. 서울 영등포구에서 그냥드림을 운영하는 푸드뱅크마켓 관계자는 “물량도 한계가 있어 ‘어려운 사람을 위한 것’이라고 말씀은 드리지만 제도가 그렇게 설계돼 있어 (일반인 이용은) 어쩔 수 없다”고 말했다. 절약 방법을 공유하는 한 인터넷 카페에는 ‘꿀팁’이라며 그냥드림 이용 방법 글이 올라와 있다.식료품 배부 시작과 동시에 물품이 동나는 오픈런도 문제로 지적된다. 이날 인천 남동구 사회복지회관에서도 2시간 동안 92명이 찾아 준비한 물품 100개가 거의 소진됐다. 이를 인지한 복지부가 물품 부족 지역에 여유분을 재배분하지만 물량은 늘 충분하지 않다. 이에 정작 필요한 사람에게 물품이 지원되지 않을 수 있다는 지적이 나온다. 이재명 대통령도 지난 17일 국무회의 직후 복지부 공무원에게 “생계가 어려운 사람들에게 생존권 보장 차원에서 하는 것이니 본사업 때 그 취지를 잘 살려 달라”고 당부했다고 한다.복지부 관계자는 “5월 시작되는 본사업에서는 홍보를 강화해 이 사업의 취지를 알려드리고 꼭 필요한 분들이 받아가도록 할 예정”이라며 “부득이 못 오는 분들께는 찾아가는 방법도 도입할 것”이라고 말했다. 복지부는 그냥드림 장소도 늘려 접근성을 높인다는 방침이다.인천=글·사진 유경진 기자, 김영선 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지