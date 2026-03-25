공공기관 차량 5부제 첫날… 동참 분위기 속 일부 혼선
경차·하이브리드 차량도 적용 대상
일부 지역 공문 지연 등 차질 빚어
공공기관 차량 5부제가 강화된 첫날인 25일 전국 지방자치단체들은 정책에 적극 동참하는 모습이었다. 차량 5부제는 정부가 자원 안보 위기 경보를 ‘주의’ 단계로 격상함에 따라 에너지 수급 대응을 위해 시행됐다. 다만 일부 지역에서는 준비 부족으로 인한 혼선도 빚어졌다.
이번 조치는 지난 18일 정부가 원유 관련 자원 안보 위기 경보를 상향 조정하며 내놓은 대책이다. 자동차 번호판 끝자리에 따라 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일 3·8번, 목요일 4·9번, 금요일 5·0번에 운행을 제한한다. 그간 제외됐던 경차와 하이브리드 차량까지 적용 대상에 포함됐다. 예외 차량은 장애인 사용 차량, 임산부·유아 동승 차량, 전기·수소차, 30㎞ 이상 장거리 출퇴근 차량 등으로 대폭 축소됐다.
이날 서울 종로구 정부서울청사 주차장에는 평소처럼 417면 중 90% 이상 차량이 들어차 있는 상태였다. 직원과 방문객 등이 이 주차장을 이용한다. 정부청사관리본부 관계자는 “1~2대 정도가 승용차 5부제를 인지하지 못한 채 왔다가 입구에서 막혀 돌아갔다”며 “평소에도 5부제가 적용되고 있었기 때문에 대다수가 동참하는 분위기”라고 말했다.
서울시청 본청 주차장은 이날 오후 3시 기준 101면 중 96면에 주차된 상태였다. 서울시 관계자는 “민원인이 주로 주차장을 이용하기 때문에 5부제 적용 대상 차량이 많지 않다”면서도 “민간은 5부제 의무 적용 대상이 아니지만 주차장 입구에 홍보물을 설치해 참여를 유도하고 있다”고 말했다.
일부 지역에서는 “경차까지 포함되는 줄 몰랐다”는 등 혼선도 빚어졌다. 고양시는 전날 오후 늦게 공문이 전달되며 시행 초기 다소 어수선한 분위기였지만 신속하게 내부 정비를 마쳤다.
정부는 이번 조치와 관련해 강제성을 부여할 방침이다. 이전에는 공공기관 승용차 5부제 위반 시 페널티는 ‘청사 내 주차 금지’ 정도에 불과했으나 앞으로는 기관별 이행 여부를 점검해 미이행 기관에는 공식 경고를 하고 반복 위반 직원에 대해서는 소속 기관에 징계를 요청하기로 했다.
보완책이 필요하다는 목소리도 나왔다. 경기도교육청 관계자는 “경차와 하이브리드 차량까지 대상이 확대되면서 대중교통 이용이 어려운 일부 직원은 급하게 연차를 내는 사례도 있었다”고 말했다. 성남시는 도심 외곽 일부 사업소의 열악한 교통 여건을 고려해 해당 직원 차량에 대한 5부제 예외 적용 여부를 검토하고 있다.
의정부=박재구 기자, 김용헌 기자 park9@kmib.co.kr
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