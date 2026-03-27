역사 속 숨겨진 여성들의 은밀한 목소리
[책과 길] 역사 속 여자, ○○하다
장지연·윤민경·황향주 등 지음
푸른역사, 552쪽(전 4권), 4만900원
지난해 초 몇몇 여성사학자들이 모여 ‘수다’를 떨다가 기획된 책이라고 한다. 대다수의 여성이 문맹이었던 과거의 특성상 사료 자체가 남성 중심으로 기록될 수밖에 없었기 때문에 여성들의 목소리를 직접 들을 수 없었다. 이들은 사료의 한계가 곧 서술의 평면성으로 이어진다는 점에 공감했다. 전 4권으로 만들어진 시리즈는 몇 줄 혹은 몇 쪽에 지나지 않는 사료를 뒤지고, 행간을 추적해 상류층 남성과 가부장제 국가의 기록에 담기지 않은 여성의 목소리를 입체적으로 복원한 것이다.
가령 1권 ‘여자, 기록을 가로채다’에서는 고려시대 절부(節婦) 조씨와 조선 숙종 시대 함흥 기생 가련의 삶을 역사적 상상력을 동원해 복원한다. 직접 기록을 남기지 못했던 여성들이 남성의 기록을 이용해 자신의 기억을 기록하고, 욕망을 어떻게 실현시켰는지 보여준다. 차별의 장벽을 넘나들며 고군분투했던 일하는 여성들(‘여자, 생존 전쟁을 치르다’), 가부장제 규범에 저항했던 여성들(‘여자, 조용히 살지 않기로 하다’)도 조명된다.
맹경환 선임기자
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