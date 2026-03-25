[단독] 민주 “중대선거구제 전면 도입 어렵다”
비례대표 확대 가능성은 열어놔
더불어민주당이 국회 정치개혁특별위원회에서 논의 중인 선거제 개편과 관련해 중대선거구제 전면 도입은 어렵다는 입장을 정한 것으로 파악됐다. 정개특위 논의는 비례대표 확대 등 제한적 개편으로 수렴되는 분위기다.
25일 국민일보 취재를 종합하면 윤건영 민주당 의원은 지난 21일 열린 비공개 의원총회에서 정개특위 상황을 설명하며 “중대선거구제 전면 도입은 사실상 불가능한 상황”이라고 보고했다. 윤 의원은 11장 분량의 파워포인트(PPT) 자료를 보이며 의원들에게 기초의원·광역의원 정수 산정 방식 등 주요 쟁점을 설명했다. 중대선거구제 문제를 설명하면서 2022년 시범사업을 했던 서울 성북갑 사례를 언급했다. 해당 지역구 의원인 김영배 의원도 기대한 성과를 내지 못했다는 의견을 덧붙였다.
민주당은 야4당 요구안 중 ‘비례대표 확대’는 검토 가능성을 열어둔 상태다. 다만 의총에 참석했던 한 중진 의원은 국민일보에 “호남 지역 의원들 가운데 반대가 많다”고 말했다. 서왕진 조국혁신당 원내대표는 국민일보에 “시범사업 시행 지역을 확대하는 방식 등의 의미 있는 진전이 필요하다”며 “3월 말까지 진전이 없으면 협상 결렬 가능성도 검토할 수 있다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사