[시가 있는 휴일] 믿을 만한 구석
돈도 없고 뒷배도 없고
서발 막대 휘저어봐야 걸리는 것 하나 없는
나 같은 사람은
주식이니 부동산 투자니 하는 것도 잘 모르고
윗돌 빼내 아래쪽 고이고
아랫돌 빼내 위에 올려야 하는
나 같은 사람은
혁신이니 개혁이니 발전이니
하는 말도 다 귀찮고
배고프면 밥 먹고 졸리면 웅크려 자는
나 같은 사람은
믿을 만한 구석이라곤 흙밖에 없다
마늘 한쪽을 심으면 여섯에서 여덟개가 맺히고
감자를 쪼개 심으면 스무남은 달린다
콩 한알이 싹이 나서 백배의 이익이 나고
참깨나 조는 복리에 복리가 붙는 수익을 가져오지 않는가
호박 넝쿨이 봄부터 가을까지 기를 쓰고 담장을 넘어가더니
탐스러운 호박을 덩을덩을 맺고 돌아온다
도대체가 앞이고 뒤고 옆이고 꽉꽉 막혀 속 터져 죽겠을 때
이런 구석이라도 있어야 하지 않겠나
믿을 만한 구석이 아예 없는 것도 아니니
장마 한가운데 김매다 흙 묻은 손으로 담배를 물 때
옥수수 잎 서걱이며 불어오는 바람 값이 억만금이다
- 송진권 시집 ‘그림자놀이 하던 날은 가고’에서
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