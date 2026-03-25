[단독] 금리결정·물가관리에 머물지 않는 ‘능동적 한국은행’ 전망

신현송 한은 총재 내정자의 12년간 BIS 연설 91건 전수분석 해보니

뉴시스

금리보다 ‘경제 흐름’ 주목 중앙은행



은행 밖 위험까지 보는 중앙은행



돈의 미래를 설계하는 중앙은행



돈의 기준을 만드는 중앙은행

