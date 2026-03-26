밀린 급여 주고 나니 긴급운영자금 ‘바닥’… 홈플러스 살아날 길은 익스프레스 매각뿐
급여·미지급금에 1000억원 소진
회생 자금 확보 위해 매각 안간힘
홈플러스가 긴급운영자금 1000억원을 지난 1~2월 급여와 소상공인 대금, 3월 급여 일부를 지급하는 데 모두 소진했다. 추후 정상적인 영업을 위해서는 반드시 기업형슈퍼마켓(SSM) 홈플러스 익스프레스를 매각해 3000억원을 확보해야 한다. 사측은 홈플러스 익스프레스 실적 지표를 공개하는 등 매각 성사를 위해 안간힘을 쓰고 있다.
25일 업계에 따르면 홈플러스는 이날 직원들의 3월 급여 절반을 순차적으로 지급했다. 3월 급여는 지난 21일 지급될 예정이었지만 그동안 지연되고 있었다. 회사 측은 앞서 지연된 1~2월 급여를 지급하면서 3월 급여 일부 지연 가능성을 미리 공지했던 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 “수백억원에 달하는 월 급여와 미지급금을 해결하는 과정에서 긴급운영자금 1000억원을 모두 소진했다”고 말했다.
홈플러스 최대주주인 MBK파트너스는 지난 4일과 11일 두 차례에 걸쳐 총 1000억원의 긴급운영자금 지원을 완료한 바 있다. 홈플러스는 회생계획을 이행하기 위해서는 홈플러스 익스프레스 매각으로 3000억원을 추가로 확보해야 한다고 주장하고 있다. 홈플러스 익스프레스 매각을 위한 인수의향서 제출 마감일은 오는 31일이다.
사측은 홈플러스 익스프레스의 장점을 적극적으로 부각하고 있다. 특히 홈플러스 익스프레스의 주요 실적 지표를 공개했다. 자료에 따르면 익스프레스는 최근 4년간 60%대의 매출 증가율을 유지해왔으며, 2022년부터 2024년까지 평균 7%대의 에비타(EBITDA·상각 전 영업이익) 마진율을 기록한 것으로 나타났다.
또 현재 운영 중인 293개 점포 중 90% 이상이 서울을 포함한 수도권과 광역시에 집중돼 있으며, 전체 점포의 76%가 퀵커머스 배송 거점으로 이미 운영되고 있다. 홈플러스 관계자는 “익스프레스는 근거리 쇼핑 트렌드와 퀵커머스 수요 확대에 최적화된 사업구조를 갖춘 옴니 쇼핑 플랫폼”이라며 “즉각적인 활용도가 높은 만큼 이번 매각도 긍정적인 결과를 기대한다”고 말했다.
실제로 홈플러스 인수의 잠재적 후보군으로는 GS리테일, 이마트, 롯데쇼핑 등 SSM 운영 기업 뿐 아니라 적극적으로 사업 영역 확대를 모색하고 있는 하림도 떠오르고 있다. 다만 인수 가능성이 언급되는 기업들은 아직 모두 선을 긋고 있다. 한 업계 관계자는 “사업 영역에서의 성과는 긍정적이지만 인수 후 프랜차이즈 계약이나 노조 리스크 등을 고려하면 매력적인 매물은 아니다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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