‘왕사남’ 인기에… 문경새재 방문객 59% 증가
일지매산채·우마이마을 등 발길
영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 수 1500만명을 돌파하면서 영화 촬영지 문경새재를 찾는 발길도 늘고 있다.
경북 문경시는 지난달부터 지난 22일까지 문경새재 방문객이 3만7644명으로 집계됐다고 25일 밝혔다. 전년 같은 기간 2만3663명 대비 59% 증가한 것이다. 촬영장을 관리하는 문경관광공사는 영화 흥행으로 문경새재 오픈세트장을 찾는 이른바 ‘스크린 투어’ 수요가 증가한 것으로 분석했다.
다채로운 프로그램도 눈길을 끌었다. 오는 10월 말까지 매주 주말과 공휴일, 축제 기간에 문경새재 오픈세트장 내 조선시대 왕궁 건물인 사정전에서 무료 한복체험이 운영된다. 조선시대 왕과 왕비가 입었던 곤룡포와 당의 등 용상 체험도 준비됐다.
시는 영화 속 ‘광천골’ 배경이 된 일지매 산채(사진)에서 자연과 어우러진 독특한 분위기와 풍광을 느낄 수 있다고 설명했다. 또 문경시 산양면 위만1리 우마이 마을도 관광지로 떠올랐다. 이곳은 60여 가구의 엄씨가 모여 산다. 마을에는 엄흥도를 기리는 사당과 소공원이 있다.
영화 배급사 쇼박스는 개봉 50일째를 맞은 ‘왕과 사는 남자’가 이날 누적 관객 1500만명을 넘어섰다고 밝혔다.
문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사