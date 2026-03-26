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삼성물산, 국내 첫 100% 재생에너지 기반 그린수소 시설 준공

입력:2026-03-26 00:18
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연간 230t 이상 그린수소 생산 가능

삼성물산 김천 그린수소 생산시설. 삼성물산 건설부문 제공

삼성물산 건설부문이 국내 최초로 신재생에너지만 활용한 오프그리드(외부 에너지를 제공받지 않고 직접 에너지를 생산하는 방식) 기반 그린수소 생산시설을 완공했다.

삼성물산은 경북 김천에 태양광 발전과 연계한 그린수소 생산시설을 준공했다고 25일 밝혔다.

이 시설은 태양광 발전(8.3㎿)으로 생산된 100% 재생에너지로 물을 전기 분해(수전해)해 그린수소를 생산(10㎿)한다. 하루 0.6t, 연간 230t 이상의 그린수소를 만들 수 있다. 생산된 수소는 지역 수소 인프라와 연계돼 수소차 충전소 등에 공급된다.

삼성물산은 이번 사업으로 확보한 경험을 바탕으로 향후 해외 그린수소 사업 진출 기반을 마련하고, 국가전략기술로 지정된 수전해 설비와 운영 기술 국산화를 추진한다는 계획이다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

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