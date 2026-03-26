티웨이항공 승무원들, 기내 응급환자 살렸다

승객 한 명, 의식 잃고 쓰러지자

방송으로 의료인 찾아 빠른 대처

응급처치 훈련 하는 티웨이항공 승무원. 티웨이항공 제공

티웨이항공 객실 승무원들이 기내에서 의식을 잃은 승객의 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.



25일 티웨이항공에 따르면 지난 2일 인천을 출발해 베트남 나트랑으로 향하던 TW033편에서 응급상황이 발생했다. 승객 한 명이 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 것이다. 승무원들은 즉각 기장에게 이 상황을 알린 뒤 의료인을 찾는 ‘닥터 페이징’ 방송을 했다.



그사이 다른 승무원들은 즉각 승객을 기내 뒤편 공간으로 옮겨 산소 공급 장치를 연결했다. 다행히 당시 기내에는 한 간호사가 승객으로 탑승 중이었다. 승무원들은 간호사 승객의 도움을 받아 환자의 상태를 정밀하게 확인해 나갔다고 한다. 기장을 비롯해 지상 의료지원팀과도 실시간으로 소통하며 생리식염수도 투여했다. 발 빠른 대처 덕에 승객은 혈압이 점차 안정됐고, 이내 의식도 완전히 회복한 것으로 알려졌다.



당시 현장에 있던 간호사 승객은 국민신문고에 “승무원들의 신속하고 체계적인 대응 덕분에 위급할 수 있었던 상황이 무사히 마무리됐다”며 “승객의 생명을 위해 최선을 다한 승무원들의 헌신적인 모습에 깊은 인상을 받았다”고 전했다.



티웨이항공 관계자는 “탑승객의 안전을 최우선 가치로 여기고 매년 진행해온 체계적인 교육·훈련이 빛을 발했다”고 밝혔다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 티웨이항공 객실 승무원들이 기내에서 의식을 잃은 승객의 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.25일 티웨이항공에 따르면 지난 2일 인천을 출발해 베트남 나트랑으로 향하던 TW033편에서 응급상황이 발생했다. 승객 한 명이 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 것이다. 승무원들은 즉각 기장에게 이 상황을 알린 뒤 의료인을 찾는 ‘닥터 페이징’ 방송을 했다.그사이 다른 승무원들은 즉각 승객을 기내 뒤편 공간으로 옮겨 산소 공급 장치를 연결했다. 다행히 당시 기내에는 한 간호사가 승객으로 탑승 중이었다. 승무원들은 간호사 승객의 도움을 받아 환자의 상태를 정밀하게 확인해 나갔다고 한다. 기장을 비롯해 지상 의료지원팀과도 실시간으로 소통하며 생리식염수도 투여했다. 발 빠른 대처 덕에 승객은 혈압이 점차 안정됐고, 이내 의식도 완전히 회복한 것으로 알려졌다.당시 현장에 있던 간호사 승객은 국민신문고에 “승무원들의 신속하고 체계적인 대응 덕분에 위급할 수 있었던 상황이 무사히 마무리됐다”며 “승객의 생명을 위해 최선을 다한 승무원들의 헌신적인 모습에 깊은 인상을 받았다”고 전했다.티웨이항공 관계자는 “탑승객의 안전을 최우선 가치로 여기고 매년 진행해온 체계적인 교육·훈련이 빛을 발했다”고 밝혔다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지