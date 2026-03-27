성심당만 맛보기엔 아쉽죠… 시간을 굽는 대전역 뒷골목

[거기, 그 길] 대전 ‘소제동 카페거리’

소제동 카페거리는 대전 대동천 둔치 옆으로 뻗어있다. 대동천 인근 카페에 벽화가 그려진 모습. 대전=최현규 기자

대전 엑스포 마스코트 '꿈돌이'를 담은 배너가 세워진 카페 근처에서 사진을 찍으려는 사람. 대전=최현규 기자

'대전시 민간정원'으로 지정된 카페 마당에 있는 대나무숲. 대전=최현규 기자

한 시민이 26일 벽화가 그려진 대동천 좌안5길을 걷는 모습. 대전=최현규 기자

민간 힘으로 개발… “자족기능 갖추려면 한옥마을처럼 100개 이상 상점 필요”

정태일 관사마을 대표

“도시 완성되면 원도심 심장 될 것”

