성심당만 맛보기엔 아쉽죠… 시간을 굽는 대전역 뒷골목

인구 144만명이 사는 광역지방자치단체가 ‘노잼 도시’로 불리기는 어렵다. 1993년 엑스포 당시 구름 같은 인파가 몰리던 곳이었는데 말이다. 엑스포의 마스코트 ‘꿈돌이’마저 한동안 재미없음의 밈으로 활용되곤 했다. 성심당이 꿈돌이의 인기를 제치면서 이 도시 곳곳이 다시 주목받고 있다. 바로 빵지순례의 명소로 자리 잡은 대전 이야기다. 디저트의 도시로 거듭난 대전의 여러 명소 중에서 요즘 핫플로 떠오른 ‘소제동 카페거리’를 찾아갔다.
소제동 카페거리는 대전 동구에 있다. 거리에 들어서면 커피 볶는 고소한 냄새가 은은하게 피어오른다. 카페거리에는 26일 젊은 연인들이 봄기운을 한껏 만끽하며 느린 걸음을 옮기고 있었다. 언뜻 사람이 드나들지 않을 것 같은 외진 골목 한쪽에서도 누군가 쓱 나타나 스마트폰 셔터를 누른다. 낡은 담벼락 앞에서 손짓하며 포즈를 취하는 커플들이었다.
서울에서 온 김민진(23·여)씨는 친구와 함께 빵을 사러 대전에 왔다가 가까운 소제동부터 들렀다고 한다. 김씨는 “소제동은 예전에도 와 본 적 있었는데 카페가 예뻐서 다시 들렀다. 대전역 바로 뒤에 있어서 빵을 사기 전에 먼저 왔다”며 “대전에 오면 꼭 들러야 할 곳으로 유명하다”고 말했다.
소제동 카페거리는 대전역 동광장 쪽, 대동천 둔치 옆 동서교 길목과 가재교 길목 사이에 있다. 약 4만8000㎡ 규모 부지에 상점과 카페 40여개가 옹기종기 모여있는 곳이다. 빠른 걸음으로 15~20분 걸리는 거리인데 아기자기한 상점과 식당들이 발길을 멈추게 한다.
여러 맛집이 있지만 카페거리의 핵심은 역시 카페다. 저마다 독특한 개성을 내세운 카페가 문을 열고 다채로운 향으로 방문객들을 끌어들인다. 고즈넉한 정취가 느껴지는 낡은 건물을 개조해 만든 카페들이 많다. 건물 밖 지붕은 오래된 기와로 덮여 있고 내부엔 대들보와 기둥이 그대로 드러나 있지만 조명과 인테리어는 멋스러운 감각을 잃지 않고 있다.
한 카페 마당에는 풍성한 대나무숲을 만들어 놨는데 이곳이 ‘대전시 민간정원’으로 지정됐다. 예쁜 배경의 ‘포토 스폿’으로 유명하다 보니 우연히 들어온 방문객들도 이곳을 그냥 지나치지는 못한다. 여자친구와 함께 이곳을 찾은 정모(26)씨는 “날씨도 좋아서 사진을 찍기 정말 좋다”며 “대전에 살아서 소제동에 자주 오는데, 요즘 같은 봄 날씨에 둘러보기 가장 좋은 곳”이라고 말했다.
소제동 카페거리에는 대전의 근현대사가 스며들어 있다. 대전은 일제 강점기에 경부선 철도와 대전역이 생기는 등 급격한 변화를 겪었다. 특히 철도 교통의 중심지로서 철도업 종사자들이 거주할 곳이 필요했다. 1920~30년 대전역 주변 3곳에 관사촌이 만들어졌다. 소제동은 당시 지어진 ‘남관사촌’ ‘북관사촌’ ‘동관사촌’ 가운데 동관사촌 구역에 해당한다. 동관사촌은 ‘소제호’라는 호수를 메워 만든 곳으로 알려졌다.
도시가 점차 팽창하면서 대전의 중심지는 철도 반대편 충남도청이 있는 선화동으로 옮겨갔다. 사람들은 촌스러운 건물이 있는 노후 지역 대신 도심으로 몰려갔다. 관사를 쓰던 이들마저 떠나가면서 건물만 덩그러니 남은 것이다. 발전과 쇠퇴의 기로에서 소제동은 그렇게 쇠락했다.
기억에서 잊히던 소제동은 2017년 탈바꿈의 계기를 맞았다. 한 도시재생 스타트업이 소제동의 잠재력을 눈여겨보고 재생사업을 시작한 것이다. 국내 최대 규모의 철도관사촌이 지금까지도 온전한 형태로 남아 있다는 점이 눈길을 끌었다. 관심 속에서 멀어져간 낡은 풍경이 오히려 전화위복이 된 셈이다. 70여년의 쇠락기를 뒤로하고 소제동은 최근 10년간 낡음을 새로움으로 바꾸는 작업을 진행하고 있다.
다만 소제동 카페거리 역시 재개발 흐름을 차단하기는 어려워 보인다. 현재 추진 중인 주거환경개선사업·공공주택지구조성사업 등 각종 개발 사업이 완료되면 카페거리를 제외한 인근 지역 대부분에 수천 가구의 공동주택이 들어설 예정이다.
소제동에서 가게를 운영하는 한 사장은 “유튜브나 소셜미디어 덕분에 사람들이 많이 찾기는 한다”며 “요즘 경기도 어렵고 살기가 각박하다. 이곳도 앞으로 어떻게 될지 잘 모르겠다”고 말했다. 철도기관 직원들의 관사촌에서 도시의 으슥한 골목으로, 다시 디저트 도시의 명소로 변모한 거리의 미래는 이미 예측 범위를 벗어나고 있다.
민간 힘으로 개발… “자족기능 갖추려면 한옥마을처럼 100개 이상 상점 필요”
정태일 관사마을 대표
“도시 완성되면 원도심 심장 될 것”
정태일 관사마을 대표
“도시 완성되면 원도심 심장 될 것”
소제동 카페거리는 공공의 개입 없이 민간의 힘으로 만들어진 곳이다. 사람들 발길이 이어지며 이름이 알려지기 시작한 지 10년도 채 되지 않았다. 도시재생 스타트업과 지역 기업의 협업이 이를 가능케 했다.
대전 에너지기업 씨엔씨티에너지의 자회사 '관사마을'은 지금의 소제동 카페거리를 만든 주역으로 꼽힌다. 정태일(사진) 관사마을 대표는 26일 "소제동 관사촌은 2017년부터 개발을 시작했다. 그전까지는 낡고 사람도 다니지 않는 주거지, 쇠퇴한 도심 중앙에 있는 이름 없는 지역이었다"며 "30여년간 도시개발 관련 업무를 해 온 나조차도 이런 곳이 있는 줄 몰랐다. 이제는 제대로 보존·정비해서 후대에 물려줄 유산이라고 생각한다"고 말했다.
정 대표는 소제동 개발 초기 지자체와 많은 갈등이 있었다고 털어놨다. 당시는 관사촌이 일제의 잔재인 만큼 철거해야 한다는 주장도 있었다. "그 논리라면 옛 충남도청사, 경부선, 경부고속도로도 부숴야 한다"는 게 그의 논리였다. 이제는 거리의 지속 가능성을 만드는 게 최대 과제가 됐다.
정 대표는 "소제동엔 현재 40여곳의 식당·카페 등이 운영되고 있다. 자족 기능을 갖추려면 전주 한옥마을, 경주 황리단길처럼 적어도 100개 이상의 상점이 필요하다"며 "식음료에 집중된 지금의 구성에서 벗어나 생활 편의시설과 문화시설, 무엇보다 주차장이 확보돼야 한다"고 말했다.
소제동에는 사유시설이 많아서 소유주들이 처분을 결정하면 지금의 모습을 유지하기 어려울 수도 있다. 정 대표는 "철도관사의 모양을 그대로 유지할 수 있도록 공공 영역에서도 관심을 가져야 한다. 각종 개발사업이 완료되면 관사의 모습을 갖춘 건물은 약 15개가 남을 것으로 예상된다"며 "5~7년 뒤 도시가 완성되면 이곳은 원도심의 심장이자 숨 쉴 수 있는 공간이 될 것"이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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