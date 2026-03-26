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웅진재단, 의학 만화 ‘틱 장애 이해하기’ 발간·무상 배포

입력:2026-03-26 01:01
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웅진그룹(회장 윤석금) 산하 웅진재단(이사장 신현웅)이 27일 의학 만화책 ‘틱(tic) 장애 이해하기’(사진)를 발간하고 무상으로 배포한다고 밝혔다.

만화책은 80쪽으로 ‘틱 장애’가 있는 환아와 가족이 장애에 대한 이해를 높이고 어떻게 극복할 수 있을지에 대한 설명을 담았다. ‘틱 장애’는 운동과 감각을 담당하는 신경계 문제로 특정 근육운동이나 소리를 반복하는 증상이다. 책은 구체적으로 틱 장애 종류와 증상, 원인, 치료법, 집과 학교에서 증상이 있는 아이를 도울 수 있는 방법 등을 담았다. 서울대 의과대학원에서 박사학위를 취득하고 미국 소아청소년 정신의학회 협력회원으로 활동 중인 전북대 정신건강의학과 박태원 교수가 저술하고 오정규 작가가 만화를 그렸다.

신 이사장은 “인터넷 등을 통해 잘못 알려진 틱 장애에 대한 오해와 편견을 바로잡고 틱 장애 환아와 가족이 용기를 갖고 질환을 이겨 나가는 데 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

책은 희귀난치성 질환 거점병원을 통해 무상으로 배포하며, 재단 홈페이지에도 등재해 누구든 활용할 수 있게 할 계획이다. 웅진재단은 의료진과 함께 2008년부터 ‘만화로 보는 희귀난치성 질환’ 시리즈를 발간해 왔으며 이번이 30번째다.

손병호 기자 bhson@kmib.co.kr

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