기기묘묘 ‘바위 전시장’ 경북 울진… 날카로운 칼바위 위로 흐르는 바다 은하수

자연이 만든 풍광은 경이롭다. 푸른 바다와 기암괴석이 어우러진 자연 경관은 일품이다. 경북 울진에서도 파도와 바람으로 자연의 세월이 빚은 조각품들을 곳곳에서 만날 수 있다. 바닷물이 발길에 닿을 듯 말 듯 오가는 해안 길과 검푸른 바다가 어우러진 걸작들이 마음속 상상력을 꿈틀대게 한다.
매년 1~3월 울진의 바위 가운데 관심을 끄는 곳 가운데 하나가 칼바위다. 근남면 진복리 해안도로 바로 옆 바다에 날카로운 칼 모양으로 우뚝한 기암으로, 은하수 촬영 명소다. 이 시기 은하수는 새벽 시간대 동쪽 바다에서 올라온다. 3월에는 오전 4시쯤 여명과 함께 바다에 수평으로 누워 뜨는 은하수를 담을 수 있다.
은하수를 보기에 가장 좋은 조건은 어둠이다. 즉 ‘달이 없을 때’다. 그믐밤을 기준으로 앞뒤 4~5일 정도다. 구름과 안개, 습도, 미세먼지 등도 영향을 미친다. 여기에 바다 은하수는 한 가지 변수가 더 있다. 바로 배다. 바다 위에 떠 있는 고기잡이배의 불빛은 사진으로 찍으면 눈에 보이는 것보다 훨씬 밝게 나온다. 바다 은하수를 찍기 좋은 시기는 배가 출항하지 않는 태풍 부는 날이라는 우스갯소리가 있을 정도다. 칼바위 바로 옆 소나무 한 그루가 자라는 바위도 좋다.
진복리에서 볼 수 있는 거대한 바위로 지석묘(支石墓)도 있다. 선사 시대의 거대한 돌무덤이다. 큰 덮개돌을 여러 개의 받침돌 위에 얹어 만든 구조다. 우리나라에서는 청동기 시대에 조성됐다. 고인돌이라고도 불리는 이 무덤은 지배층이나 권력자의 묘역으로 추정된다.
칼바위에서 북쪽으로 200여m 떨어진 진복리 5-4번지 일원에 지석묘 1기가 있다. 전면에는 동해안의 작은 모래사장이 펼쳐져 있다. 이 지석묘는 지상에 돌출한 작은 자연암괴 위에 부정 장방형의 큰 화강암을 올려놓은 형상이다. 이 자연암괴는 외면이 수직으로 높게 노출돼 있어 북방식 지석묘처럼 보인다. 상석의 규모는 길이 2.2m, 너비 1.5m, 두께 0.5m 정도다. 장축은 남북 방향이다. 전면에 안내판이 설치돼 있다. 인근에 2기가 더 있는 것으로 기록돼 있다.
여기서 북쪽으로 200여m 가면 해안가에서 만나는 ‘물개바위’도 볼거리다. 파도 위 바위에 앉아 쉬는 물개를 연상시키는 모습이다. 사실감이 뛰어나 실제 동물처럼 보이기도 한다. 금방이라도 살아 움직일 것 같다.
북쪽으로 이어가면 해안도로 옆에 촛대바위가 우뚝하다. 촛대처럼 솟은 바위 위에 자란 나무 한 그루가 멀리서 보면 촛불을 켠 듯한 형상이다. 망양정해수욕장 인근에는 바다를 향해 나아가는 듯한 모습의 거북바위가 있다.
망양정해수욕장 뒤편으로는 무성한 송림이 우거져 산책을 즐길 수 있다. 해수욕장 뒤 언덕 위에 관동팔경 중 하나인 망양정이 있다. 망양정에서 바라보는 일출은 울진 여행의 백미로 꼽힌다.
망양정해수욕장에서 왕피천을 건너면 염전해변에 닿는다. 그 북단 남대천 위에 도보 전용 ‘은어다리’가 있다. 하천을 가로지르는 다리 양쪽 끝에 길이 243m, 폭 3m 크기의 커다란 은어 두 마리가 서로 마주 보고 있다. 몸통을 휘저으며 강을 거슬러 오르는 역동적인 모습이 인상적이다. 스테인리스 스틸로 만들어진 은어는 햇살을 받아 진짜 은어처럼 반짝인다.
남대천은 우리나라 최대 은어 서식지다. 한국, 일본, 러시아 연안 등 북서태평양에 주로 분포하는 은어는 물이 깨끗하고 산소가 풍부한 강을 좋아하는 어류다. 은어는 9월쯤 강에서 태어나자마자 동해로 나가 성장하고 겨울을 지나 3~5월이면 산란을 위해 태어난 곳으로 회귀한다. 봄철 다리에서 보석처럼 반짝이는 은어가 떼를 지어 거센 물살을 거슬러 올라가는 장관을 만날 수 있다. 어둠이 내리면 화려한 LED 조명으로 빛나며 낮과는 전혀 다른 아름다운 분위기를 자아낸다. 다리는 일출 명소다. 강물 위로 떠오르는 해와 함께 수면에 반사되는 빛이 인상적이다. 다리 너머로 비치는 햇살이 강과 어우러져 황홀한 분위기를 자아낸다.
여행메모
동해선 KTX 운행 이후 대중교통 편리
흐물흐물 곰치탕과 은어 회·구이·튀김
동해선 KTX 운행 이후 대중교통 편리
흐물흐물 곰치탕과 은어 회·구이·튀김
지난해 1월 동해선 철도 전 구간 개통에 이어 12월 31일 KTX까지 운행을 시작하면서 울진에 대중교통으로 가는 것도 편해졌다.
울진 칼바위 주변은 정식 주차장이 없다. 해안도로 옆 협소한 여유 공간에 주차해야 한다. 도로에 수시로 다니는 차량을 주의해야 한다. 바로 옆 소나무 바위를 배경으로 은하수를 찍어도 좋다.
은어다리 근처 왕피천 생태공원에는 유전자보호림으로 지정된 수령 200년 이상의 소나무 1000그루가 식재돼 있다. 왕피천 위를 지나는 왕피천케이블카도 시원한 풍광을 즐기기 좋다.
아이들과 동행한다면 죽변면 국립해양과학관을 추천한다. 별도 장비 없이 수심 7m 아래 바닷속을 직접 관찰하는 바닷속 전망대가 하이라이트다.
바다를 끼고 있는 울진은 해산물 미식 여행 명소다. 울진을 상징하는 대표 음식은 ‘울진대게’다. 차가운 동해 깊은 곳에서 자란 대게는 살이 단단하고 감칠맛이 깊다. 후포항과 죽변항이 대게 위판과 유통의 중심지다.
항구 주변 식당에서는 곰치탕이 일품이다. 뽀얀 물곰 속살은 흐물흐물해 씹을 것도 없이 넘어간다. 담백한 감칠맛과 짭조름한 바다향이 어우러진 대구탕도 별미다. 은어 전문식당에서는 회·구이·튀김·매운탕 등 은어로 만든 다양한 요리를 즐길 수 있다.
울진=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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