[단독] 채점 오류로 합격권 탈락, 전수조사까지… 경찰 승진시험 ‘시끌’
추가 합격시켰지만 형평성 논란
오류 처리 지침 만들어 내년 적용
최근 경찰 정기 승진시험에서 합격권 점수를 받은 응시자가 채점 오류로 불합격 처리되는 일이 발생하면서 경찰이 전국적으로 전수조사에 나섰던 것으로 파악됐다. 불합격 처리됐던 당사자를 추가 합격시키는 방식으로 사건은 일단락됐지만, 과거와 다른 대응 방안을 놓고 내부에서는 일관성 없는 조치라는 지적이 제기된다. 경찰은 승진시험 오류 처리 관련 지침을 마련해 내년부터 적용한다는 방침이다.
24일 국민일보 취재에 따르면 경찰청은 이달 초 전국 시·도경찰청에서 치러진 승진시험 채점 집계 관련 전수조사를 벌였다. 지난달 충북경찰청 승진시험에서 한 응시자의 주관식 점수가 0점 처리돼 합격자가 뒤바뀌는 일이 발생하면서다.
지난 1월 말 실시된 정기 승진시험에 응시한 충북청 한 일선서 소속 A경위는 주관식 문항이 0점 처리됐다는 결과를 통보받고 이의를 제기했다. 조사 결과 주관식 3개 문항 점수가 채점 담당자의 실수로 모두 0점 처리된 것으로 확인됐다. 실수가 없었다면 A경위는 합격권이었다.
경찰은 이런 채점 오류가 다른 시·도경찰청 시험에서도 발생했을 수 있다고 보고 전수조사를 벌였다. 다만 전수조사에서 추가 오류가 드러나지는 않았다고 한다. 경찰은 기존 합격 처리된 응시자가 이미 승진 보직을 받아 근무하고 있는 점을 고려해 승진 대상에서 누락된 A경위를 ‘추가 합격’ 처리했다.
하지만 이를 두고 경찰 내부에서 형평성 논란이 일었다. 과거 일부 승진시험 채점 오류 사례에서 잘못 합격시킨 인원을 불합격 처리했던 전례가 있기 때문이다. 경찰 내부에서는 “TO(정원)는 정해져 있을 텐데 왜 충북청만 한 명 더 붙여주느냐”는 볼멘소리도 나온다. 내년 승진 정원이 줄어들 수 있다는 걱정의 목소리도 있다.
경찰은 내년 초 치러질 정기 승진시험 공고문에는 채점 오류 발생 시 처리 지침을 명시하는 방안을 검토 중이다. 공고문에 ‘성적 교부 후 이의신청 기간 중 오류가 발견되면 합격자를 바로잡는다’는 내용이 포함될 가능성이 있다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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