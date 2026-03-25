코리아세븐 새 대표이사 김대일 부사장 내정
편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 신임 대표이사에 김대일(사진) 부사장을 내정했다고 24일 밝혔다.
김 내정자는 경영전략과 핀테크 정보기술(IT) 분야 전문가로 국내외 다양한 사업 경험을 갖춘 추진형 경영자로 평가받고 있다. AT커니, 베인앤드컴퍼니 컨설팅 회사를 거친 후 네이버 라인 글로벌 사업 담당 임원 및 인도네시아 법인 대표, 핀테크 기업 어센드머니 해외사업 총괄대표, 상미당홀딩스의 IT 및 마케팅 솔루션 전문 계열사인 섹타나인 대표이사를 역임했다. 코리아세븐은 “김 내정자는 국내외를 막론한 다방면의 사업 리더 경험을 토대로 공고한 내실경영 체계 구축과 함께 편의점 미래 추진 사업의 방향 설계, 디지털 테크 혁신 등 편의점 사업의 본원적 경쟁력 확보에 주력할 방침”이라고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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