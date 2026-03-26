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혈행·혈당 동시 관리… 건강한 일상 지원

입력:2026-03-26 18:15
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KGC인삼공사

KGC인삼공사 제공

정관장이 혈행·혈당을 동시에 관리하는 브랜드 ‘GLPro’를 앞세워 건강기능식품 시장 공략에 속도를 내고 있다.

실제 GLPro는 제품 인기에 힘입어 풀무원헬스케어와 협업한 생활습관 관리형 구독 서비스도 선보였다. 건강기능식품과 맞춤형 식단, 혈당 측정기기를 결합해 일상 속 혈당 관리를 돕는 프로그램이다.

GLPro는 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다. 최근에는 혈당 급상승 완화와 인슐린 저항성 개선 등 기능이 주목받으며 홍삼이 ‘혈행·혈당’까지 관리하는 소재로 재조명되고 있다.

정관장은 지난해 9월 식후 혈당과 피로를 동시에 관리할 수 있는 기능성 신제품 ‘GLPro 혈당밸런스’도 출시했다.

해당 제품은 정관장의 독점 소재 홍삼(KGC05pg)에 비타민 B군 6종, 비타민 C·D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 복합 설계해 혈당 조절과 피로 개선을 동시에 지원하는 것이 특징이다.

정관장 관계자는 “GLPro는 현대인의 혈행과 혈당 관리에 실질적인 도움을 주는 건강 솔루션”이라며 “앞으로도 과학적 연구를 기반으로 고객의 건강한 일상을 지원할 것”이라고 밝혔다.

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