30주년 ‘라이프푸드 브랜드’ 캠페인 전개
대상
대한민국 식탁을 책임져 온 대표 종합식품 브랜드 대상 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 맞아 소비자들의 일상에 언제나 함께 해왔던 ‘라이프푸드 전문 브랜드’로서의 위상을 공고히 하고, 브랜드 정체성을 강화하기 위한 다양한 활동을 전개한다.
올해는 30주년을 맞아 오랜 시간 축적해 온 신뢰와 경험을 기반으로, 단순한 식품 전문 브랜드를 넘어 소비자들의 맛있는 삶을 완성할 수 있는 ‘라이프푸드 전문 브랜드’로의 도약을 내세웠다. 이를 위해 먼저 ‘뜻밖의 즐거움(Unexpected Joy)’을 테마로 다양한 브랜드 캠페인 활동을 전개한다. 브랜드 캠페인 모델로는 밝고 건강한 이미지로 남녀노소 모두에게 폭넓게 사랑받고 있는 배우 임윤아를 발탁해 깨끗하고 건강한 원료만을 사용해 소비자들의 식탁을 지켜온 청정원의 진심을 알린다.
이와 함께 30년간 축적해 온 브랜드 자산을 시각적으로 집약한 기념 엠블럼도 새롭게 선보였다. 오랜 시간 쌓아온 브랜드 헤리티지를 시각적으로 구현해 소비자와 함께한 시간을 기념하기 위해 새롭게 개발한 것으로, 청정원 BI(Brand Identity)의 핵심 디자인 요소를 숫자 ‘30’에 녹여내 브랜드 정체성을 직관적으로 인식할 수 있도록 한 것이 특징이다.
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