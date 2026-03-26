‘카누 바리스타’… 내 취향에 맞는 커피 제안
동서식품
동서식품은 지난 2023년 프리미엄 캡슐 커피 브랜드 ‘카누 바리스타’(KANU BARISTA)를 출시한 이래, 다양한 풍미의 캡슐을 제공하며 소비자들이 자신만의 취향에 맞는 커피를 찾을 수 있도록 꾸준히 제안하고 있다.
동서식품은 지난해 11월 라떼 전용 캡슐인 ‘카누 소프트 하모니’와 ‘카누 포르테 앙상블’을 새롭게 선보였다. 두 제품은 우유와 함께 즐길 때 부드럽고 달콤한 맛과 향이 풍부해지는 것이 특징이다.
카누 소프트 하모니는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두와 우유가 만나 자스민 향과 달콤함이 어우러진 실크처럼 부드러운 조화를 이룬다. 카누 포르테 앙상블은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감 위에 에티오피아 내추럴 원두가 더해져 다크 초콜릿, 브라운 슈가, 카라멜의 풍미가 조화된 깊은 맛을 구현했다.
카누 바리스타의 네 번째 싱글 오리진 제품인 ‘카누 싱글 오리진 브라질 세하도’도 출시됐다. 해당 제품은 기후 위기와 환경 문제를 해결하기 위해 열대우림동맹(Rainforest Alliance)과 협력한 RA인증 원두를 사용했으며, 아몬드의 고소함과 초콜릿의 부드러움, 은은한 꿀 향의 달콤한 여운이 깊이 있는 풍미를 선사한다.
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