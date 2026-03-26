세계적 물 맛 인정… 4년연속 ITI 3스타 수상
농심
백두산 청정 원시림 보호구역에서 솟아나는 자연 용천수 백산수가 세계적으로 인정 받고 있다.
최근 백산수는 세계적인 권위를 가진 식품 품질 평가기관 ITI(국제식음료품평원)에서 최고 등급 3스타를 수상했다. 이는 2023년 첫 3스타 인증 이후 4년 연속 수상이며, ITI는 백산수를 ‘가볍고 부드러운 풍미로 상쾌한 만족을 주는 물’로 설명했다.
2005년 벨기에 브뤼셀에서 설립된 국제식음료품평원은 유럽 20여개국 약 200명의 미각 전문가들이 블라인드 테스트로 제품을 평가한다. 첫인상, 비주얼, 향, 맛, 끝맛 5가지 항목을 엄격히 심사해, 평균 90점 이상을 획득한 제품에만 최고 등급인 3스타를 부여한다.
이 외에도 백산수는 작년 벨기에 ‘몽드 셀렉션(Monde Selection)’의 생수 부문 평가에서도 최고 등급인 대상(Grand Gold)을 3년 연속 수상하며 매년 전세계 전문가들로부터 좋은 생수로 호평을 받고 있다.
농심 관계자는 “세계적인 권위를 가진 전문가들로부터 좋은 평가를 받고 있는 것은 백산수가 대한민국을 대표하는 좋은 생수임을 입증하는 것”이라며 “더 많은 소비자들에게 좋은 물의 선택기준을 알릴 수 있도록 하겠다”라고 말했다.
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