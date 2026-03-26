건강한 유산균 선택은 균주번호 확인부터
hy
프로바이오틱스 1위 기업 hy가 프로바이오틱스 선택의 새로운 기준으로 ‘균주번호(Strain Number)’를 제시하고 관련 캠페인을 진행한다. 균주번호는 프로바이오틱스 균주의 고유 식별 체계다. 같은 종이라도 균주에 따라기능과 특성이 다르다.
hy는 1995년 국내 최초로 유산균 국산화에 성공하고 균주번호 ‘HY8001’을 부여했다. 이후 50여년의 연구를 통해 현재는 99종의 자체 균주번호를 보유하고 있다. 이 가운데 4종은 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)에도 등록돼 글로벌 기준을 충족했다. hy가 보유한 개별인정형원료는 9종으로 늘었다.
제품 패키지에는 균주번호 QR코드 로고를 적용해 시인성을 높였다. 소비자는 QR코드를 스캔해 균주별 차별성과 연구 현황 자료를 바로 확인할 수 있다. 온·오프라인 통합 이벤트도 진행한다. 균주번호 확인 이벤트를 통해 최대 금 5돈을 증정하며, 이벤트 페이지를 통해 체험단을 신청하면 제품 경험 기회를 제공한다.
김연경을 모델로 한 TV 광고도 공개한다. 건강하고 신뢰감 있는 이미지를 담아 “확신은 균주번호 확인으로부터”라는 광고 슬로건으로 균주번호의 의미를 전달한다.
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