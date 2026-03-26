기미·잡티 집중 케어… 화사한 피부결 선사
LG생활건강
LG생활건강의 디에이징 솔루션 뷰티 브랜드 ‘오휘’가 자외선으로 인한 기미·잡티를 집중관리하는 ‘오휘데이쉴드다크스팟 콜라겐 톤업 선’을 출시했다.
오휘데이쉴드다크스팟 콜라겐 톤업 선은 파스텔톤 퍼플 컬러로 노란 피부톤을 화사하게 보정하는 제품이다. 실제 피부 밝기를 개선하고, 노란기와 붉은기를 완화해 피부 톤 균일도를 18.4% 개선하는 톤업 효과를 확인했다. 또한 백탁 없이 촉촉하게 발리는 수분 제형으로, 메이크업 첫 단계에 사용하면 완성도를 높이는데 도움이 된다.
주요 성분으로는 인체 콜라겐과 동일한 삼중 나선 구조의 ‘3D 코어 콜라겐’과 항산화 성분으로 알려진 ‘슈퍼 비타민 콤플렉스’를 담았다.
또한 기미, 색소침착 개선을 위한 미백 기능성 성분인 ‘나이아신아마이드’와 브라이트닝 케어에 도움을 줄 수 있는 성분으로 알려진 ‘트라넥삼산’을 함유했다. 제품 사용 4주 만에 기미·잡티 면적이 41.13% 개선되는 임상 결과도 확보했다.
오휘데이쉴드다크스팟 콜라겐 톤업 선은 무기자차와 유기자차의 장점을 결합한 혼합자차 제형이다. 제품 사용 2주 만에 자외선 손상 피부가 38.4% 진정되고, 피부 결은 10.3%가 개선되는 광노화 개선 효과가 나타났다.
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