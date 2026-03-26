봄 리모델링 20% 할인 혜택에 입소문 ‘솔솔’
LX하우시스
LX하우시스가 봄시즌 인테리어 성수기를 맞아 진행중인 최대 규모 할인행사 ‘지인페스타’가 리모델링 고객들로부터 높은 관심을 받으며 큰 인기를 끌고 있다.
LX하우시스는 지난 5일부터 실시중인 지인페스타를 통한 인테리어 공사 계약건수가 전년 대비 2배 이상 증가하는 등 성황리에 진행되고 있다고 밝혔다. ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 바닥재·벽지·도어·주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약할 경우 제품가격의 최대 20% 할인 혜택이 제공되고 있는 점이 소비자들 사이에서 입소문을 타고 있는 것이다.
소비자 관심은 주요 인기 제품에도 쏠리고 있다. 창틀이 거의 보이지 않는 베젤리스 프레임 디자인으로 조망과 개방감을 극대화하면서도 뛰어난 단열성능까지 확보한 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 우드 스톤 등 다양한 디자인 구현이 가능하고 마루나 타일(무기질)보다 충격에 강하고 높은 내구성을 확보한 ‘에디톤’ 바닥재, 일반 벽지보다 더 두꺼운 두툼한 표면 질감과 회벽·스톤·직물·페인팅 등 다양한 디자인까지 갖춰 인기 몰이 중인 ‘디아망’ 벽지 등이 큰 관심을 받고 있다. 또한, ‘LX Z:IN 플래그십’을 활용하면 더 큰 혜택을 받을 수 있어 고객들로부터 큰 관심을 받고 있다.
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