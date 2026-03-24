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[포토] 올해 첫 전국연합학력평가

입력:2026-03-24 18:57
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서울 광남고 학생들이 24일 올해 3월 전국연합학력평가를 치르면서 OMR 답안지를 돌리고 있다. 사진공동취재단

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