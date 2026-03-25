이란 측 협상 상대 갈리바프 의장… 이번 주 밴스 부통령과 마주앉나
이집트·파키스탄·튀르키예 중재역
도널드 트럼프 대통령이 이란과의 협상을 거론한 가운데 J D 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장이 협상 테이블에서 마주할 수 있다는 전망이 나온다.
온라인 매체 악시오스는 23일(현지시간) “중재국들은 이번 주 후반쯤 파키스탄의 이슬라마바드에서 (미국과 이란의) 회의를 소집하려 하고 있다”며 이란에선 갈리바프 의장 등이, 미국에선 밴스 부통령과 백악관 중동특사 스티브 위트코프, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 참석할 가능성이 있다고 전했다. 앞서 트럼프도 기자들을 만나 “오늘은 전화로 먼저 접촉할 가능성이 크지만 매우 이른 시일 내 직접 만나게 될 것”이라고 밝힌 바 있다.
갈리바프는 이란 혁명수비대(IRGC) 장군 출신으로 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이의 측근이다. 현재 이란 권력 구조 내에서 가장 영향력 있는 민간 정치인으로 평가된다. 트럼프가 이란 내 발전소를 폭격하겠다고 위협하자 곧바로 걸프 지역의 에너지시설을 타격하겠다고 응수한 게 갈리바프다. 트럼프도 이날 그를 염두에 둔 듯 “최고지도자는 아니지만 매우 존경받는 리더이자 합리적인 인물과 대화하고 있다”고 밝혔다.
카네기 국제평화재단 핵정책 프로그램의 비상주 연구원 니콜 그라예프스키는 월스트리트저널(WSJ)에 “갈리바프는 이란의 정치 지도부와 강경파를 설득해 합의를 수용하도록 만들 수 있는, 현존하는 몇 안 되는 고위 관료 중 한 명”이라고 말했다. 갈리바프가 테헤란 시장으로 재임했던 시기를 포함해 때로는 실용주의자로서의 면모를 보여주기도 했다고 WSJ는 전했다. 다만 갈리바프는 엑스를 통해 협상 진행 사실 자체를 부인하고 있다.
현재 협상은 직접 접촉이 아닌 제3국 중재 방식으로 진행되고 있는 것으로 보인다. 이집트 파키스탄 튀르키예 등이 메시지를 전달하며 중재 역할을 하는 후보로 거론된다. 한 소식통은 악시오스에 “중재는 진행 중이며 진전을 보이고 있다”며 “논의는 전쟁을 끝내고 모든 미해결 문제를 해결하는 것에 관한 것이다. 조만간 답변을 얻을 수 있기를 희망한다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원, 천양우 기자
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