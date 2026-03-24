협상 땐 호르무즈·핵무기 포괄적 논의… 주장 엇갈려 난항 예상
어떤 안건 테이블 오를까
트럼프 “농축 우라늄 인도” 주장
핵 협상 진전 없이 내어줄지 의문
이란은 종전 조건 美 배상금 요구
미국 도널드 트럼프 행정부와 이란 정부는 전쟁 종식을 위한 협상을 시작하면 핵심 현안인 호르무즈 해협 재개방부터 장기 의제인 핵무기 개발 금지까지 포괄적 안건을 다룰 것으로 보인다. 다만 “거의 모든 쟁점에 합의했다”는 트럼프 대통령과 대미 접촉 자체를 부인하는 이란 지도부 주장이 협상 시작 전부터 엇갈리는 데다 서로 받아들이기 힘든 종전 조건이 제시돼 협상 과정에서 난항이 예상된다.
트럼프는 25일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 국제공항에서 만난 취재진에게 “이란과 15개 항목에 합의했다”며 그중 첫 번째로 ‘핵무기 포기’를 지목했다. 최종 합의를 이루면 이란이 핵무기 개발 및 우라늄 농축 작업을 중단하고 이미 비축한 농축 우라늄도 미국에 인도한다는 것이 트럼프의 주장이다. 영국 가디언은 “이란이 지난 20여년간 미국과의 쟁점 사안인 우라늄 농축권을 포기하는 데 동의한다면 엄청난 진전이 될 것”이라고 평가했다.
이란은 그동안 미국 등 서방국들과의 핵 협상에서 무기화 계획이 없다는 뜻을 밝히며 의료용 등 민간 목적의 저농도 우라늄 비축이 필요하다고 주장해 왔다. 하지만 트럼프 행정부는 지난해 6월 벙커버스터를 투하한 이란 핵시설 3곳 잔해 밑에 핵무기를 제조할 수 있는 고농축 우라늄이 440㎏ 이상 남아 있는 것으로 예상한다.
이란이 미국과의 핵 협상을 진전시키지 못한 상황에서 고농축 우라늄을 실제로 보유했어도 순순히 내어줄지 의문이 제기된다. 이란의 한 고위 관리는 로이터통신에 “미국이 핵 논의에서 무기화 문제를 구분해야 이란과 합의를 이룰 수 있을 것”이라며 “이 문제에서 양국은 여전히 이견을 좁히지 못했다”고 말했다. 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이란의 농축 우라늄 비축분을 자국으로 수거하는 방안을 트럼프에게 제안했지만 거절당했다고 악시오스가 지난 13일 보도했다.
트럼프가 주장한 15개 항목에는 호르무즈 해협 공동관리와 탄도미사일 감축도 포함됐다. 특히 호르무즈 해협을 놓고 트럼프는 “나와 아야톨라(모즈타바 하메네이 이란 최고지도자)가 공동으로 통제할 수 있다”고 말했는데, 이는 지난달 28일 개전 이후 이란 신정체제 전복 의도를 노골적으로 밝혀 왔던 것과는 대조되는 유화적 발언으로 풀이된다.
모즈타바를 포함한 이란 수뇌부도 전쟁 배상금을 요구하는 등 미국이 받아들이기 힘든 종전 조건을 주장하고 있다. 앞서 이란의 고위 관리는 지난 22일 레바논 알마야딘방송과의 인터뷰에서 6가지 종전 조건으로 배상금 지급과 중동 미군기지 폐쇄, 이란에 비판적인 언론인 처벌·송환 등을 요구했다. 이번 전쟁에서 막대한 전비를 지출하고, 2000억 달러(약 300조원) 추가 예산을 요청한 트럼프 행정부가 배상금을 지급할 가능성은 희박하다. 중동 지역의 미군기지 폐쇄와 언론인 송환도 미국 대통령으로는 수용할 수 없는 조건으로 평가된다.
이란 혁명수비대 사령관 출신으로 최근 최고지도자실 군사고문으로 임명된 모센 레자이는 이날 준관영 파르스통신에 “미국이 이란의 모든 피해를 배상하고 제재를 해제할 때까지 전쟁은 계속될 것”이라며 “미국이 이란 내정에 간섭하지 않겠다는 국제적인 보장을 원한다. 이는 국민과 최고지도자(모즈타바), 그리고 군의 결정”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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