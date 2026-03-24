헌재, 재판소원 첫 사전심사서 26건 모두 각하
총 153건 접수… 전원부 회부 안돼
“단순 불복” 청구사유 미충족 최다
헌법재판소가 재판소원 청구 사건 26건에 대해 모두 각하 결정을 내렸다. 재판소원 제도 시행 이후 첫 사전심사에서 전원재판부에 회부되는 1호 사건은 나오지 않은 것이다. 헌재는 이번 결정을 통해 재판소원 전원재판부 회부 요건 기준을 일부 제시했다. 사례가 쌓이면서 회부 요건 기준도 점차 정립될 것으로 전망된다.
헌재는 24일 9인의 재판관 중 3인으로 구성된 지정재판부 평의를 열고 접수된 재판소원 153건(23일 자정 기준) 중 26건을 각하했다고 밝혔다. 재판소원 시행 이후 나온 헌재의 첫 판단이다.
헌재는 26건의 각하 사유를 보충성, 청구기간, 청구사유, 기타 부적법 등 4가지 요건으로 분류해 설명했다. 청구사유 미충족을 이유로 각하된 재판소원이 17건으로 가장 많았다. 헌재는 “확정된 재판의 취소를 구하는 청구인으로서는 헌재법 68조 3항 각 호의 사유를 갖추었는지에 대한 진지하고 충실한 주장·소명을 다해야 한다”며 “청구인의 주장은 재판 결과에 대한 단순한 불복에 불과해 법원의 재판으로 헌법상 보장된 기본권이 침해되었음이 명백하지 않다면 청구 사유를 구비했다고 볼 수 없다”고 밝혔다.
보충성 원칙도 엄격하게 심사했다. 사실상 대법원 확정판결을 받지 않고 신청한 재판소원은 각하 결정을 내리겠다는 기준을 세운 것으로 해석된다. 헌재는 2호 접수 사건인 납북귀환 어부 유족의 ‘형사보상 지연 국가배상 청구 기각 취소 사건’을 각하 결정하며 “청구인들은 심판대상 판결에 대해 상고하지 않았으므로 이 사건 심판청구는 보충성 요건을 충족하지 못해 부적법하다”고 적었다. 헌재는 항소심이 계속 중인 사건에 대해서도 “재판소원 대상이 되는 법원의 재판에 해당하지 않는다”며 받아들이지 않았다.
청구 기간을 넘긴 사건에 대해서도 각하 결정을 내렸다. 개정된 헌재법에 따르면 재판소원은 법원의 확정 판결일로부터 30일이 지나기 전에 청구해야 한다. 헌재는 재판소원 제도 시행 30일 전 확정판결을 받은 사안도 청구 요건을 갖추지 못한 것으로 판단했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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