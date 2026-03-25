‘쓰봉대란’ 오나… 과자봉지·전자제품까지 못 만들 판
[이슈 분석] 나프타 쇼크 확산
LG화학·롯데케미칼 공장 셧다운
식품·유통업체들 포장재 수급 비상
농심 3개월 재고… CJ제일제당 한 달
정부, 이번 주 중 수출 제한 등 조치
중동발 ‘나프타 쇼크’가 석유화학 업계를 넘어 국내 산업 전반으로 확산되고 있다. 플라스틱 원료를 생산하는 석화 기업들이 중동 사태 장기화 여파로 에틸렌 등 합성수지 생산량을 대폭 줄이거나 아예 공장을 셧다운하자, 비닐 포장재부터 전자제품 내·외장재까지 연쇄적으로 타격을 입는 상황이다. 정부는 국내 나프타 수급 상황을 고려해 수출 제한 조치 등 가용 수단을 총동원하겠다는 방침이다.
24일 업계에 따르면 LG화학 롯데케미칼 여천NCC 등 주요 석화 기업들은 나프타 수급 차질로 인해 일부 설비의 가동을 멈추거나 조정하며 긴급 대응에 나서고 있다.
LG화학의 경우 지난 23일부터 여수 산단에서 운영하는 80만t 규모의 2공장을 가동 중단했다. 2021년 상업 가동을 시작한 이후로 공장을 멈춘 것은 처음이다. 롯데케미칼 역시 정기 대정비(TA) 일정을 3주 앞당겨 오는 27일부터 약 한 달간 여수 공장 가동을 중단하기로 했다. 여천NCC도 생산량 조정의 일환으로 올레핀 전환 공정 가동을 멈춘 상태다.
업계는 미국·이란 전쟁 초기부터 나프타 수급 불안이 장기화할 경우 에틸렌 등 기초유분 생산 기업의 도미노 셧다운이 발생할 것이라 우려해왔다. 기업별 나프타 재고가 2~3주 분량에 불과해, 공장을 최소한으로 가동해도 4월부터는 ‘원료 절벽’을 피할 수 없다는 얘기였다.
석화 산업은 중동 사태 이전부터 장기 불황을 겪고 있었고, 업계 차원의 산업 구조조정 논의도 진행 중인 터라 외부 충격에 더 취약하다는 분석도 나온다. 한화솔루션 관계자는 지난 19일 국회 간담회에서 “운영 자금을 낮추다 보니 (원료) 재고도 적을 수밖에 없었고, 사태 영향도 더 크게 반영된 것 같다”고 말했다.
공급이 줄자 나프타 가격은 지난 1월 초 배럴당 56달러에서 지난 23일 139달러로 급등했다. 이러한 원가 상승분을 제품 가격에 반영할 경우 전반적인 물가 상승 압력으로 작용할 가능성이 크다. 이미 중소 플라스틱 제조업체들은 석화 기업으로부터 제공받는 합성수지 인상 시 생존이 어렵다며 우려를 표하고 있다. 석화 업계로서는 대규모 사업 재편이라는 중장기 과제를 눈앞에 두고 진퇴양난에 빠진 셈이다.
나프타 기반 소재들이 산업 전반에 쓰이는 만큼 최종 소비재까지 이어지는 공급망 불안도 커지고 있다. 식품·유통 업체들 역시 긴장감 속에 포장재 수급 상황을 예의주시하고 있다. 식품 포장재에 사용되는 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE), 페트(PET) 등도 모두 나프타와 연관돼있기 때문이다.
농심은 계열사 율촌화학을 통해 원재료를 확보해 약 2~3개월 대응이 가능하지만, CJ제일제당은 재고가 약 한 달 보름치 수준으로 알려졌다. 한 업계 관계자는 “정부 물가 기조에 협력하느라 가격 상승을 자제하는 것도 힘든데 다음 달이면 포장재 가격이 몇십 프로씩 오를 거란 말도 들려 걱정”이라고 한탄했다. 또 다른 관계자는 “석유화학 업체들이 물량을 풀어주지 않으면 우리 단계에서 할 수 있는 건 거의 없다”고 잘라 말했다.
각 지역의 종량제 봉투를 판매하는 한 온라인 쇼핑몰에선 이날 종량제 봉투 수급 차질을 공지해 ‘쓰레기봉투 대란’이 벌어지는 것 아니냐는 소비자들의 불안도 일었다. 이외에 세탁기 등 대형가전의 내·외자재에 사용되는 PP와 아크릴로니트릴부타디엔스타이렌(ABS) 등도 수급 경고등이 들어왔다.
정부는 국내 정유사가 수출하는 나프타 물량을 국내 석유화학 기업으로 돌려 설비 가동률을 유지하겠다는 계획이다. 나프타 대체 물량 확보 과정에서 발생한 추가 비용도 조만간 발표할 ‘전쟁 추경’ 예산안에 반영한다. 전자제품 등 제품별 수급 애로 사항도 석화 업계와 함께 점검할 방침이다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 정부세종청사에서 브리핑을 열고 석화업계의 잇따른 설비 가동 중단에 대해 “여천NCC 가동 중단 규모는 14만t 정도로 공급에 큰 이슈가 없는 수준”이라며 “LG화학도 가장 작은 설비부터 하나 세우고 경제성을 높이기 위해 그런 조처를 한 것으로 파악하고 있다”고 말했다. 이어 “이번 주 중 나프타 매점·매석 금지 및 수출 제한 조치 등을 시행하기 위해 준비하고 있다”고 설명했다.
박상은 이택현 양민철 기자 pse0212@kmib.co.kr
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