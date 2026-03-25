닉네임 ‘전세계’… 한국인 잔혹 살해 마약왕 박왕열 필리핀서 송환
사탕수수밭서 3명 살해 복역 중
텔레그램 이용 국내 마약 유통 혐의
범정부 TF “필리핀 당국 임시 인도”
필리핀에 수감돼 있는 ‘마약왕’ 박왕열(48)이 한국으로 인도돼 수사를 받는다. 박씨는 현지에서 살인죄로 복역 중에도 텔레그램을 이용해 국내에 마약을 대량 유통한 혐의를 받고 있다. 박씨 송환은 이재명 대통령이 지난 3일 페르디난도 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 임시 인도를 요청한 데 따라 이뤄졌다. 동남아 3대 한국인 마약왕으로 불리는 박씨의 범행 전말이 수사를 통해 드러날지 주목된다.
범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 25일 오전 필리핀 당국으로부터 박씨를 국내로 임시 인도받았다고 밝혔다. 박씨는 2016년 필리핀의 한 사탕수수밭에서 한국인 3명을 살해한 혐의로 필리핀 법원에서 징역형(장기 60년·단기 52년)을 선고받고 복역 중이었다. 임시 인도란 수사 등 형사절차 진행을 위해 범죄인 인도 청구국이 피청구국에 현지에서 재판 또는 형 집행 절차 중단을 요청하고 임시로 데려오는 제도다.
텔레그램 닉네임 ‘전세계’로도 불리는 박씨는 국내 마약 시장을 쥐락펴락한 인물로 알려져 있다. 2010년대 초반 수산물 수입·유통회사 대표로 활동한 박씨는 사업을 정리하고 필리핀으로 건너간 뒤 살해와 마약 관련 범행을 벌인 것으로 전해진다. 그는 2016년 10월 유사수신 범행 후 해외 도피한 한국인 3명에게 현지 생활을 지원하면서 카지노 투자를 제안했다가 투자금을 빼앗기 위해 사탕수수밭에서 이들을 총기로 살해한 혐의를 받는다.
박씨는 범행 한 달 뒤 현지에서 붙잡혔다가 두 차례 탈옥한 전력도 있다. 경찰은 마약 수사 과정에서 박씨가 필리핀에서 텔레그램을 통해 국내 공급책들에게 마약을 대량 유통한 정황을 파악했다. 2021년 남양유업 창업주 외손녀 황하나씨의 마약 투약 사건 배후에도 박씨가 있었다. 그는 최근까지 호화스러운 교도소 생활을 하면서 마약 유통을 이어가고 있다는 의혹을 받는다.
박씨는 현지에서 한국행 비행기에 탑승한 직후 체포됐다. 법무부·경찰청·외교부는 25일 오전 인천국제공항에서 합동 브리핑을 하고 박씨의 주요 혐의와 향후 수사 절차 등을 설명할 예정이다. 당국은 구속 수사를 통해 그의 구체적인 범행 경위와 마약 거래 규모 등을 파악할 것으로 보인다. 정부 관계자는 “한국으로 다량의 마약을 밀수입·유통·판매한 혐의를 받는 박씨에 대해 철저한 수사를 통해 엄정히 사법 처리할 계획”이라며 “박씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체도 규명할 것”이라고 말했다.
조민아 이동환 기자 minajo@kmib.co.kr
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