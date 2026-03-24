‘중동국 소통’ 바쁜 조현 외교장관… 이란 이어 오만·쿠웨이트와 통화
에너지 수급·선박 안전 등 요청
종전 돼도 2∼3주 ‘여진’ 가능성
조현 외교부 장관이 쿠웨이트·오만 외무부 장관과 잇달아 통화하고 에너지 수급 관련 각별한 지원을 요청했다. 미국이 이란과의 협상을 언급하면서 중동 사태의 종식 기대감이 커지고 있지만 정부는 협상 초기 단계인 만큼 기존 대응 태세를 유지하며 중동국과 소통을 이어가고 있다. 양측이 성공적으로 합의에 도달할지는 여전히 미지수고, 종전이 오더라도 전쟁의 잔불은 2~3주 더 이어질 것이란 관측도 나오기 때문이다.
조 장관은 24일 바드르 빈 하마드 빈 하무드 알 부사이디 오만 외무장관과 전화 통화를 갖고 현 중동 전쟁으로 오만 내 민간 시설이 피해를 입은 데 대해 깊은 우려를 표명했다. 이어 천연액화가스(LNG) 원유 등 에너지 수급 관련 오만 측의 적극적 지원을 요청했다. 이어 자라 자베르 알-아흐마드 알-사바 쿠웨이트 외무장관과의 전화 통화에서는 “정유시설 피해의 신속한 복구, 원유 공급의 안정적 정상화를 기대한다”며 “호르무즈 해협 내 정박 중인 우리 선박과 선원의 안전에 각별한 관심을 기울여 달라”고 당부했다.
정부는 미국과 이란의 협상 소식에도 긴장을 늦추지 않고 있다. 외교부 관계자는 “아직 (협상) 초기 단계고 정확하게 어떤 제안이 오가는지 더 파악해야 한다”며 “이 상황과 관련해 (미국과) 각급에서 소통이 이뤄지고 있고, 주미 한국대사관을 통해서도 중동 전쟁 상황 모니터링을 이어가고 있다”고 말했다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) “(이란과) 생산적인 협상이 있었다”고 밝혔지만 결과에 따라 군사 행동을 재개할 여지를 남겨뒀다. 그가 이란과 협상을 언급한 건 국제 증시와 유가를 안정시키기 위한 정치적 발언이라는 해석도 있다.
일각에선 종전 이후 이란과 이스라엘의 크고 작은 무력 충돌은 계속될 가능성도 제기된다. 이란과 이스라엘이 오랜 기간 적대적 관계였던 만큼 서로 제한적인 보복을 이어가며 여진을 남길 수 있다는 것이다. 이 경우 호르무즈 해협과 중동의 불안정성은 장기화하며 글로벌 경제에 영향을 계속 미칠 수 있다.
실제 트럼프의 대이란 군사 공격 일시 중단 선언에도 이스라엘과 이란의 공격은 계속됐다. 한 외교 소식통은 “중동 사태가 미국의 결단으로 끝난다 하더라도 이란은 2~3주 미사일 발사 등 저강도 공격을 이어갈 수 있다”고 내다봤다. 이란으로선 미국과 협상이 양보로 비치는 것을 차단하고, 최소한의 ‘응징’을 통해 체면치레에 나설 수 있다는 의미다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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