“노동자는 약자 노동3권 보장 중요”… 한국노총 청와대 초청한 李 대통령

“노동자는 약자 노동3권 보장 중요”… 한국노총 청와대 초청한 李 대통령
산별노조 대표, 주4일제 등 건의
이재명 대통령은 24일 한국노총과의 간담회에서 “노동자는 본질적으로 약자”라며 “단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동 3권이 제대로 보장되는 게 중요하다”고 말했다. 지난주 경제사회노동위원회(경사노위) 출범식에서 경영계가 주장한 고용 유연성 확보 필요성을 일정 부분 인정한 이 대통령은 노조 조직률 제고 등을 통해 노동계도 현실적인 해법을 함께 논의하자고 제안했다.
이 대통령은 청와대에서 열린 간담회에서 “앞으로 노동계가 단결을 통해 힘의 균형을 조금이나마 회복하길 바란다. 정부도 노력하겠다”며 이같이 밝혔다. 이어 “제가 조직률을 제고해야 한다는 말씀을 여러 곳에서 드리는데 생각만큼 쉬운 일은 아니다”며 “노동자가 주장을 마음껏 펼 수 있는 공간을 최대한 확보하길 바란다”고 강조했다.
노조 조직률 제고 언급은 고용 유연성 강화 등 노동 의제를 추진해 나갈 때 노사는 물론 하청·비정규직 등 다양한 주체의 목소리가 소외돼선 안 된다는 점을 지적한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 “경영계에서는 고용 유연성을 요구하고, 노동계는 ‘해고는 곧 죽음’이라며 수용할 수 없다는 입장”이라며 “대기업과 중소기업 간, 정규직과 비정규직 간, 남녀 간, 원청과 하청 간, 수도권과 비수도권 간 격차가 크지 않도록 사회 안전망을 확충해야 한다”고 말했다. 이어 “상호 존중과 신뢰를 토대로 마음을 터놓고 대화하면 해결의 실마리도 잡힐 것”이라고 강조했다.
김동명 한국노총 위원장은 중동전쟁 상황을 거론하며 “과거 국제통화기금(IMF)과 같은 국가 위기 상황에서 사회적 약자, 취약한 노동자가 일방적 희생양으로 내몰렸던 과오를 경계해야 한다”고 말했다. 그러면서 “추경(추가경정예산)으로 위기 상황에 노출된 노동자·서민의 삶을 적극 살펴 달라”고 요청했다.
간담회에 참석한 각 산별노조 대표자 등은 주4일제 도입 등에 정부가 적극 나서 달라고 말했다. 공장 화재사고 방지를 위한 안전관리자 배치 기준 마련 요청도 있었다. 이 대통령은 조만간 민주노총과도 간담회를 가질 예정이다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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