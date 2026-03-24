김정은 “한국, 가장 적대적 국가 공인”… 南 대화 배제 의도

최고인민회의 연설서 강경 메시지

“건드리면 무자비한 대가” 경고도

‘적대적 두 국가’ 헌법 반영 가능성

정부는 “평화공존 일관되게 추진”

김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 최고인민회의 제15기 제1차 회의에서 최룡해 전 최고인민회의 상임위원장 인사를 받고 있다. 조선중앙통신은 김 위원장이 시정연설에서 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인했다”고 말했다고 24일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인한다”며 대남 강경 노선을 재확인했다. 구체적인 조문은 공개되지 않았지만, 최고인민회의 헌법에 ‘적대적 두 국가’가 명문화됐을 가능성이 제기된다. 북한이 최근 남한에 대해 유독 강경한 메시지를 내는 건 내부 체제 결속을 다지고, 동시에 향후 국제 대화에서 남한을 배제하려는 의도로 해석된다.



북한 조선중앙통신은 24일 김 위원장이 전날 최고인민회의 제15기 제1차 회의 시정연설에서 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 말했다고 보도했다. 김 위원장은 “핵보유국 지위는 절대 불퇴”라며 “대적 투쟁을 공세적으로 벌여나가겠다”고도 말했다.



최고인민회의는 우리의 국회에 해당하는 북한 입법기관이다. 이번 회의에서는 ‘조선민주주의인민공화국 사회주의 헌법’을 ‘조선민주주의인민공화국 헌법’으로 개칭하고, 일부 조문을 수정·보충하는 절차가 진행됐다. 다만 구체적인 개정 내용은 공개되지 않았다.



김 위원장 발언 수위를 고려할 때 남한을 적대적 국가로 규정하는 내용이 반영됐을 가능성이 제기된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한 체제에서 수령이 ‘공인’했다는 건 국가 근본 규범이 개정됐음을 의미한다”며 “한국을 ‘교전 중인 타국’이자 ‘제1의 주적’으로 법제화했을 가능성이 있다”고 말했다.



최근 북한의 대외 메시지가 유독 남한에만 강경하다는 점도 주목된다. 대미 메시지는 9차 당대회와 이번 시정연설 모두 비교적 온건했으며, 전날 발표된 김여정 노동당 총무부장의 대일 담화 역시 대남 메시지보다 수위가 낮았다.



이는 남한이 가장 효과적인 ‘내부 결속용 적’이기 때문이라는 평가다. 미국은 적대 대상으로 삼기에 리스크가 크고, 일본은 체감 위협이 상대적으로 낮은 편이다. 반면 남한은 ‘민족’이라는 특수한 관계를 기반으로 적대 구도를 형성하기에 용이하다는 분석이다.



2019년 하노이 북·미 정상회담 결렬 이후 형성된 남한에 대한 부정적 인식도 영향을 미친 것으로 보인다. 당시 김 위원장은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보낸 친서에서 “각하와 직접 한반도 비핵화 문제를 논의하길 희망한다”며 남한 배제를 요구했다. 이상숙 국립외교원 교수는 “북한은 향후 대미 전략에서 남북관계가 걸림돌이 되지 않기를 바랄 것”이라며 “북·미 대화가 재개될 경우 남한과의 대립 구도는 북한이 활용할 수 있는 레버리지가 될 수 있다”고 설명했다.



우리 정부는 신뢰 회복을 위한 유화적 기조를 유지할 방침이다. 유엔 인권이사회에서 이달 말 채택될 북한인권결의안 공동제안국에 참여하지 않는 방안도 검토 중이다. 청와대 관계자는 “적대적 언사가 지속되는 건 평화 공존에 전혀 도움이 되지 않는다”며 “장기적 시각에서 한반도 평화 공존 정책을 일관되게 추진할 것”이라고 말했다.



박준상 최예슬 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김정은 북한 국무위원장이 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인한다”며 대남 강경 노선을 재확인했다. 구체적인 조문은 공개되지 않았지만, 최고인민회의 헌법에 ‘적대적 두 국가’가 명문화됐을 가능성이 제기된다. 북한이 최근 남한에 대해 유독 강경한 메시지를 내는 건 내부 체제 결속을 다지고, 동시에 향후 국제 대화에서 남한을 배제하려는 의도로 해석된다.북한 조선중앙통신은 24일 김 위원장이 전날 최고인민회의 제15기 제1차 회의 시정연설에서 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 말했다고 보도했다. 김 위원장은 “핵보유국 지위는 절대 불퇴”라며 “대적 투쟁을 공세적으로 벌여나가겠다”고도 말했다.최고인민회의는 우리의 국회에 해당하는 북한 입법기관이다. 이번 회의에서는 ‘조선민주주의인민공화국 사회주의 헌법’을 ‘조선민주주의인민공화국 헌법’으로 개칭하고, 일부 조문을 수정·보충하는 절차가 진행됐다. 다만 구체적인 개정 내용은 공개되지 않았다.김 위원장 발언 수위를 고려할 때 남한을 적대적 국가로 규정하는 내용이 반영됐을 가능성이 제기된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한 체제에서 수령이 ‘공인’했다는 건 국가 근본 규범이 개정됐음을 의미한다”며 “한국을 ‘교전 중인 타국’이자 ‘제1의 주적’으로 법제화했을 가능성이 있다”고 말했다.최근 북한의 대외 메시지가 유독 남한에만 강경하다는 점도 주목된다. 대미 메시지는 9차 당대회와 이번 시정연설 모두 비교적 온건했으며, 전날 발표된 김여정 노동당 총무부장의 대일 담화 역시 대남 메시지보다 수위가 낮았다.이는 남한이 가장 효과적인 ‘내부 결속용 적’이기 때문이라는 평가다. 미국은 적대 대상으로 삼기에 리스크가 크고, 일본은 체감 위협이 상대적으로 낮은 편이다. 반면 남한은 ‘민족’이라는 특수한 관계를 기반으로 적대 구도를 형성하기에 용이하다는 분석이다.2019년 하노이 북·미 정상회담 결렬 이후 형성된 남한에 대한 부정적 인식도 영향을 미친 것으로 보인다. 당시 김 위원장은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보낸 친서에서 “각하와 직접 한반도 비핵화 문제를 논의하길 희망한다”며 남한 배제를 요구했다. 이상숙 국립외교원 교수는 “북한은 향후 대미 전략에서 남북관계가 걸림돌이 되지 않기를 바랄 것”이라며 “북·미 대화가 재개될 경우 남한과의 대립 구도는 북한이 활용할 수 있는 레버리지가 될 수 있다”고 설명했다.우리 정부는 신뢰 회복을 위한 유화적 기조를 유지할 방침이다. 유엔 인권이사회에서 이달 말 채택될 북한인권결의안 공동제안국에 참여하지 않는 방안도 검토 중이다. 청와대 관계자는 “적대적 언사가 지속되는 건 평화 공존에 전혀 도움이 되지 않는다”며 “장기적 시각에서 한반도 평화 공존 정책을 일관되게 추진할 것”이라고 말했다.박준상 최예슬 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지