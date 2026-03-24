박주민·정원오·전현희… 與 서울시장 3파전 압축
본경선 과반없으면 내달 19일 결선
김부겸 대구시장 출마 기정사실화
더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시장 경선 후보를 박주민·정원오·전현희(기호순) 후보로 압축했다.
홍기원 민주당 선거관리위원회 부위원장은 24일 서울 여의도 중앙당사에서 세 후보가 본경선에 진출했다고 밝혔다. 득표순위와 득표율은 당규에 따라 공개되지 않았다.
본경선 결과는 다음 달 9일 발표된다. 이때 과반 득표자가 나오면 곧 민주당 최종 후보로 확정되고, 과반 득표자가 없을 경우 1·2위가 다음 달 19일까지 결선투표로 승부를 가른다. 여론조사 선두를 달리는 정 후보는 본경선에서 승부를 마무리하겠다는 방침이지만 나머지 후보들은 결선투표까지 끌고 가겠다는 각오다.
정 부호를 향한 다른 후보들의 견제는 이날도 이어졌다. 박 후보는 라디오 인터뷰에서 정 후보가 서울 성동구청장 재직 당시 도이치모터스 후원 골프 행사에 참석한 것을 두고 “도이치모터스는 주가조작으로 서민의 피눈물을 흘리게 했고, 김건희와 깊은 관련이 있는 기업”이라고 지적했다.
전 후보는 페이스북을 통해 “정 후보의 ‘성공버스’를 서울 전역으로 확대한다면 오세훈 서울시장의 한강버스 못지않은 시민 혈세낭비 전시행정이 될 것”이라고 비판했다. 정 후보 측은 “검증이라는 이름의 저열한 네거티브를 멈추라”고 반격했다.
민주당 영남권 후보들의 행보도 빨라지고 있다. 김상욱 울산시장 후보는 이날 부산·울산·경남 행정통합을 위한 ‘초광역 협의체’ 구성을 공식 제안했다. 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마는 기정사실이 되는 분위기다. 다만 김 총리 측은 대구공항 이전 등 지역 숙원 사업에 대한 당의 답변을 들어본 뒤 최종 결정을 내리겠다는 입장이다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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