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박주민·정원오·전현희… 與 서울시장 3파전 압축

입력:2026-03-24 18:45
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본경선 과반없으면 내달 19일 결선
김부겸 대구시장 출마 기정사실화

왼쪽부터 박주민 정원오 전현희 후보. SBS 방송 화면 캡처

더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시장 경선 후보를 박주민·정원오·전현희(기호순) 후보로 압축했다.

홍기원 민주당 선거관리위원회 부위원장은 24일 서울 여의도 중앙당사에서 세 후보가 본경선에 진출했다고 밝혔다. 득표순위와 득표율은 당규에 따라 공개되지 않았다.

본경선 결과는 다음 달 9일 발표된다. 이때 과반 득표자가 나오면 곧 민주당 최종 후보로 확정되고, 과반 득표자가 없을 경우 1·2위가 다음 달 19일까지 결선투표로 승부를 가른다. 여론조사 선두를 달리는 정 후보는 본경선에서 승부를 마무리하겠다는 방침이지만 나머지 후보들은 결선투표까지 끌고 가겠다는 각오다.

정 부호를 향한 다른 후보들의 견제는 이날도 이어졌다. 박 후보는 라디오 인터뷰에서 정 후보가 서울 성동구청장 재직 당시 도이치모터스 후원 골프 행사에 참석한 것을 두고 “도이치모터스는 주가조작으로 서민의 피눈물을 흘리게 했고, 김건희와 깊은 관련이 있는 기업”이라고 지적했다.

전 후보는 페이스북을 통해 “정 후보의 ‘성공버스’를 서울 전역으로 확대한다면 오세훈 서울시장의 한강버스 못지않은 시민 혈세낭비 전시행정이 될 것”이라고 비판했다. 정 후보 측은 “검증이라는 이름의 저열한 네거티브를 멈추라”고 반격했다.

민주당 영남권 후보들의 행보도 빨라지고 있다. 김상욱 울산시장 후보는 이날 부산·울산·경남 행정통합을 위한 ‘초광역 협의체’ 구성을 공식 제안했다. 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마는 기정사실이 되는 분위기다. 다만 김 총리 측은 대구공항 이전 등 지역 숙원 사업에 대한 당의 답변을 들어본 뒤 최종 결정을 내리겠다는 입장이다.

오주환 기자 johnny@kmib.co.kr

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