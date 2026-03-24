박형준 삭발 땐 꿈쩍않더니… 전재수 부탁하자 전격 상정
與, 부산글로벌허브법 처리 수순
더불어민주당이 부산 국제물류·국제금융 특구 조성 등을 담은 ‘부산 글로벌허브도시특별법’ 심사에 나서며 처리 수순에 돌입했다. 6·3 지방선거 부산시장 후보로 출마한 전재수 의원이 조속한 국회 통과를 촉구하자 이에 화답하는 모양새다. 국민의힘은 자당 단체장 등이 삭발까지 단행하며 요구했던 법안을 민주당이 전 의원 성과로 몰아주려는 행태라며 강력히 반발했다.
전 의원은 24일 국회에서 한병도 민주당 원내대표를 만나 “부산 시민이 민주당에 대한 정치적 효능감을 느낄 수 있게 해달라”며 특별법 처리를 부탁했다. 한 원내대표는 “부산의 생존이 걸린 문제이자 대한민국 균형발전을 위한 법안이라는 점에 깊이 공감한다”며 “행정안전위원회와 유기적으로 소통하고 있다”고 말했다. 국회 행안위는 특별법을 이날 법안심사 제1소위 정식 안건으로 기습 상정, 여야 합의로 의결하며 본회의 처리를 위한 잰걸음을 냈다.
특별법은 부산에 특구를 조성하고 세제 감면과 규제 특례를 부여해 부산을 글로벌 물류·금융 거점 도시로 육성하는 내용을 담고 있다. 전 의원과 이헌승 국민의힘 의원이 2024년 공동 발의한 이후 2년째 행안위에 계류 중이었다. 3선에 도전하는 박형준 부산시장이 전날 특별법 처리를 촉구하는 삭발을 단행했을 때도 민주당은 별 반응이 없었다.
국민의힘 부산시당은 성명서를 내고 “선거가 다가오자 부랴부랴 속도를 내는 민주당과 본인 성과로 포장하려는 전 의원이 부산 시민을 기망하고 있다”고 비판했다. 부산 재선 이성권 의원은 “벼룩도 낯짝이 있다. 염치 좀 챙기고 민주당과 전 의원은 부산시민에게 사과부터 하라”고 요구했다.
김혜원 이형민 기자 kime@kmib.co.kr
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