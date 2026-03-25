서정진 셀트리온 회장 주총 의장 복귀
세후이익 3분의 1 현금배당 약속
생산능력 확대 위한 투자도 계획
서정진(사진) 셀트리온 회장이 11년만에 주주총회 의장으로 복귀했다. 대외적 불확실성이 커지는 가운데 중장기 대응 전략을 효과적으로 설명하기 위해 직접 나선 것으로 풀이된다.
서 회장은 24일 인천 연수구 송도 컨벤시아에서 열린 셀트리온 정기 주총에서 의장을 맡고 “처방약은 경기의 영향을 거의 타지 않고 주요 시장이 선진국이라 매출 영향이 거의 없다”며 “우리는 사태의 영향을 받지 않고 정상적으로 가고 있다”고 강조했다.
올해 영업이익 목표도 구체적으로 제시했다. 1분기 3000억원대에서 시작해 분기마다 1000억원씩 높여가며 4분기엔 6000억원대까지 끌어올린다는 구상이다. 서 회장은 “세후 이익으로 3분의 1은 현금배당하겠다”고 약속했다.
생산능력 확대를 위한 투자에도 나선다. 셀트리온은 인천 송도 본사 캠퍼스에 1조2265억원을 투입해 총 18만ℓ 규모의 4·5 공장을 증설한다고 밝혔다. 미국 뉴저지 브랜치버그 공장의 증설 규모도 기존 6만6000ℓ에서 7만5000ℓ로 확대한다.
자사주 소각 안건이 승인되면서 셀트리온은 약 1조7154억원 규모의 자사주 911만주를 다음 달 1일 소각한다. 보유 자사주의 약 74%, 총발행 주식의 약 4%에 해당하는 규모다.
한 편 서 회장은 지난 22일 송도 공장에서 발생한 추락 사고에 대해서도 언급했다. 서 회장은 “최고 경영진으로서 업무 과정에서 발생한 문제를 면밀히 살피면서 저와 회사에서 해야 할 역할들을 충실히 수행할 것”이라고 했다.
인천=신주은 기자 june@kmib.co.kr
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