영덕 풍력발전기 화재 ‘중처법’ 적용 검토… “전면철거 건의”
경찰, 업무상 과실 여부 등 수사 중
건축물 성격 달라 소방관련법 미적용
사망 3명 중 2명은 외주업체 계약직
경북 영덕군 풍력발전기에서 23일 발생한 화재로 근로자 3명이 숨지면서 화재 원인과 책임 등에 대한 수사가 시작됐다. 당국은 중대재해처벌법 적용 여부도 들여다볼 예정이다. 영덕군은 잇따른 풍력발전기 사고와 관련해 노후 풍력발전기 전면 철거를 추진키로 했다.
경북경찰청 중대재해수사팀은 이번 사고와 관련해 현장 상황과 작업 과정 전반을 점검하며 시공·정비업체 등 관계자들의 업무상 과실 여부를 확인 중이라고 24일 밝혔다. 경찰 관계자는 “업무상 과실치사상 혐의를 염두에 두고 확인하고 있다”고 말했다.
고용노동부는 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중처법) 및 산업안전보건법 위반 여부를 조사한다는 방침이다.
풍력발전기 시설 운영·유지보수 상의 구조적 문제점도 드러나고 있다. 소방 당국 등에 따르면 풍력발전기는 일반 건축물과 성격이 다르다는 이유로 소화설비 설치 등이 필수인 관련법 적용 대상이 아닌 것으로 나타났다. 이 때문에 소화설비라고는 자체적으로 판단해 마련한 것이 전부였던 것으로 확인됐다. 설치된 소화설비는 풍력발전기 내부 상황에 따라 자동으로 작동하는 것인데 사고 당시 작동했는지는 확인되지 않았다.
대부분 민간이 운영하는 풍력발전소는 최초 인허가 과정을 제외하면 정부 기관 또는 지자체가 관리·감독할 권한을 갖지 않고 있다. 원청인 운영업체 또한 현장 안전 관리·감독 권한을 외주업체에 전적으로 맡기고 있는 실정이다. 사고가 난 풍력발전기 유지·보수를 맡은 외주업체는 직원 수가 몇 안 되는 소규모 업체로, 화재로 사망한 근로자 3명 가운데 2명은 계약직원으로 알려졌다.
풍력단지 인근 주민들은 불안감을 감추지 못했다. 박정수(59)씨는 “예전에는 소음 때문에 걱정했지만 이제는 폭발이나 붕괴 사고가 더 무섭다”며 “언제 또 터질지 몰라 불안하다”고 말했다.
김광열 영덕군수는 이날 “설치 20년이 지나 노후화가 심각하고 최근 잇따라 사고가 발생한 만큼 철거를 추진하려 한다”며 “군에 직접적인 권한은 없지만 노후 풍력발전기 철거를 정부에 건의할 방침”이라고 말했다.
앞서 23일 오후 1시11분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 발전기에서 불이 나 내부에서 작업 중이던 근로자 3명이 숨졌다. 지난달 2일에는 단지 내 다른 발전기 1기의 기둥이 부러지며 도로를 덮치는 사고가 발생했다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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