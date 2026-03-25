위기의 이민성호… ‘군필자 발탁’ 승부수
U-23 아시안컵 부진에 여론 악화
이민성 “실리 축구로 金 따내겠다”
2026 아이치·나고야 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 군필자까지 발탁하는 승부수를 띄웠다. 지난 아시안컵에서의 부진을 만회하고 반드시 성과를 내겠다는 각오다.
남자 23세 이하(U-23) 축구대표팀을 이끄는 이민성 감독은 24일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 취재진과 만나 “아시안게임을 준비하며 군필자 합류가 필요하다고 판단했다. 성적이 최우선인 대회인 만큼 군필자도 무조건 합류시킬 것”이라며 “최상의 전력으로 대회에 나서겠다”고 밝혔다.
전날 소집된 대표팀은 오는 31일까지 아시안게임을 대비해 담금질을 이어간다. 이번 소집에는 양민혁(코번트리시티)과 박승수(뉴캐슬), 윤도영(도르드레흐트) 등 유럽파가 포함됐다. 이 감독은 여기에 병역 의무를 마친 김준홍(수원)과 이영준(그라스호퍼)까지 최정예를 끌어모았다. 그동안 한국은 아시안게임에 병역 혜택이 걸려 있는 만큼 군 미필자를 중심으로 팀을 꾸려 왔다.
김준홍은 “아시안게임이 병역 혜택이라는 큰 이슈가 있지만 연령별 대표 선수들이 나오는 대회이기도 하다”며 “국가대표라는 자리는 늘 영광스럽다. 책임감을 갖고 임하겠다”고 각오를 밝혔다. 김준홍은 김천 상무 소속이던 2023년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 주전 골키퍼로 나서 4강 진출에 이끈 바 있다.
이민성호는 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 실망스러운 경기력으로 큰 비판을 받았다. 두 살 어린 선수들로 팀을 꾸린 우즈베키스탄과 일본에 완패했고, 3위 결정전에선 한 수 아래로 평가되는 베트남에 무릎을 꿇었다. 대회 이후 이 감독 경질 여론이 일었지만 아시안게임까지는 지휘봉을 맡기기로 했다.
이 감독은 “처음 소집해서 준비했을 때부터 아시안컵은 아시안게임의 시뮬레이션이라고 생각했다. 비록 경기력과 성적은 기대에 미치지 못했지만 원했던 것은 이뤘다”고 말했다. 이어 “어떤 말을 해도 팬들은 의심하는 게 당연하다. 결과로 보여드리는 수밖에 없다”며 “남은 기간 실리적인 축구를 입혀 금메달을 따내겠다”고 강조했다.
오는 9월 아시안게임까지 소집 기회는 이번을 포함해 두 차례뿐이다. 대표팀은 29일 일본 U-21 대표팀과 31일 미국 U-22 대표팀과 비공개 연습 경기를 치르며 조직력을 끌어올릴 계획이다. 당초 튀르키예 전지훈련에 나설 예정이었지만 중동 정세를 고려해 국내 훈련으로 계획을 바꿨다. 6월 A매치 기간에 한 차례 더 소집한 뒤 아시안게임으로 향한다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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