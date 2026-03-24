李 “부동산 세제·금융 규제, 정치적 고려 없이 촘촘히 준비”
靑 “보유세 인상은 최종 검토 사안”
추경 강조 “서민 지원 지역화폐로”
공소청·중수청법 국무회의 의결
이재명 대통령이 “기득권과 정책결정 권한을 가진 사람들이 부동산 욕망을 편들어 소수가 엄청난 혜택을 입었다”며 “정치적 고려 없이 세제와 규제 등을 철저히 준비해 달라”고 주문했다. 부동산 투기 근절을 위해 가용 가능한 모든 수단을 총동원하겠다는 취지다.
이 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “부동산과 관련해 설왕설래가 많은데 여전히 ‘부동산 불패’라는 인식이나 정부가 시장을 어떻게 이기겠느냐는 인식, 정치적 압력이 높아지면 정부가 포기할 테니 버티자는 인식이 있는 것 같다”며 이같이 말했다. 그러면서 “욕망에 따른 불가피한 저항이긴 하지만 이를 이겨내지 못하면 정부의 미래도, 나라의 미래도 없다”고 강조했다.
이 대통령은 “각 부처·청이 세제와 금융 규제 등을 준비하고 계실 텐데, 엄정하고 촘촘하게 준비해서 0.1%의 물샐 틈도 없도록 모든 악용 가능성을 완전히 배제하고 철저히 준비하라”고 지시했다. 이와 관련해 “정치적 고려를 전혀 할 필요가 없다”는 말도 했다.
이 대통령은 전날 밤에도 엑스(X)에 미국 뉴욕과 일본 도쿄 등 세계 주요 도시의 보유세 현황을 비교한 기사를 공유하며 “저도 궁금했다. 선진국 주요 도시의 보유세와 우리나라를 비교하면”이라는 글을 올리기도 했다.
이재명정부가 부동산 보유세를 통한 투기 근절에 본격 돌입한 것 아니냐는 해석이 나왔지만 청와대는 일단 선을 그었다. 강유정 청와대 대변인은 브리핑에서 “초고가 아파트를 비롯한 주거 지역의 보유세는 가장 최종적으로 검토할 사안”이라고 말했다.
이 대통령은 ‘전쟁 추경(추가경정예산안)’의 대대적 편성과 신속한 집행도 강조했다. 이 대통령은 “중동전쟁의 충격이 갈수록 커지는 상황에서 ‘전시 추경’ 편성과 처리는 빠를수록 효과가 배가될 것”이라며 “지금은 재정을 아끼기보다 어렵고 필요한 곳에 신속하고 효과적으로 투입하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.
특히 서민 지원금은 지역화폐 형태로 직접 지원해 전쟁 여파로 인한 경기 침체를 막아내야 한다고 강조했다. 그는 “지역화폐 형태로 지급해야 골목상권에 돈이 빨리 돌고 경기 순환에 도움이 된다”고 말했다. 또 ‘세금 퍼주기’ 지적을 의식한 듯 “아껴서 저축하는 게 정부 기능이 아니며 이런 상황에서 안 쓰는 것은 무능하고 무책임한 일”이라고 말했다.
이 대통령은 대형 베이커리카페를 통한 편법 상속 과정에서의 ‘꼼수 감세’ 문제도 거듭 짚으며 “세금 혜택이 있다 보니 꼼수로 세금을 줄이려는 차원에서 가업 승계 제도가 잘못 활용되고 있는 것 아니냐. 관련 제도의 전면 개정 및 제도 보완 필요성을 검토 후 보고하라”고 지시했다고 강 대변인이 전했다.
국무회의에서는 오는 10월 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 신설하는 법안 등 법률공포안 31건과 대통령령안 10건, 일반안건 4건 등이 심의·의결됐다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
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