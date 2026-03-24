‘재판거래 의혹’ 판사 영장 기각… 또 도마 위 오른 공수처 수사력
수천만원 상당의 금품을 받고 재판 편의를 봐준 혐의를 받는 김모(44) 부장판사에 대한 구속영장이 기각됐다. 법원이 ‘혐의 소명 부족’을 기각 사유로 든 만큼 영장을 청구한 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사력이 다시 도마 위에 올랐다.
24일 법조계에 따르면 김진만 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 받는 김 부장판사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다. 법원은 “주된 공여 부분에 대한 소명이 부족하다”고 기각 이유를 설명했다. 뇌물을 건넨 혐의를 받는 정모(48) 변호사에 대한 구속영장 역시 같은 이유로 기각됐다.
이에 공수처 수사도 차질이 불가피해졌다. 앞서 공수처는 김 부장판사가 고등학교 선배인 정 변호사로부터 금품을 받고 정 변호사가 변론을 맡은 사건 재판에서 편의를 봐준 혐의로 두 사람에 대한 구속영장을 청구했다. 공수처는 전주지법 항소부 재판장을 맡았던 김 부장판사가 정 변호사가 맡은 20여건의 사건에서 피고인들에게 1심보다 낮은 형을 선고해줬다고 의심한다. 또 정 변호사가 그 대가로 현금 300만원을 김 부장판사에게 건네고 자신이 소유한 건물 일부 공간을 김 부장판사 아내의 바이올린 교습소로 사용하게 한 것으로 보고 있다.
그러나 법원이 혐의 핵심인 뇌물 공여에 대한 소명이 부족하다고 판단한 만큼 공수처의 수사가 미진한 상태에서 무리한 신병 확보에 나선 것 아니냐는 지적도 나온다. 공수처 관계자는 이날 “법원의 판단을 존중한다”면서도 “기각 사유를 면밀히 검토해 향후 수사에 반영하겠다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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