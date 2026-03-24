주호영 장고에 꿈틀대는 주·한 연대설

朱 무소속 출마 땐 韓이 지역구?

이진숙 불복했지만 재보궐 여지

경기지사 인물난에 거물급 급구

뉴시스

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)된 주호영(사진) 국회부의장이 무소속 출마 여부를 두고 장고에 들어갔다. 무소속 출마 시 한동훈 전 대표가 주 부의장 지역구에 역시 무소속으로 출마하는 ‘주·한 연대설’이 고개를 들고 있다. 역시 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 재보궐 출마 가능성이 거론된다.



주 부의장 측 관계자는 24일 통화에서 “공개 일정을 전부 취소하고 장고의 시간을 갖는 중”이라고 전했다. 정치권에선 주 부의장의 무소속 출마나 공천 배제에 대한 가처분 신청 가능성이 제기된다. 주 부의장이 무소속 출마할 경우 지역구(수성갑)를 놓고 여러 전망이 분분하다. 당장 친한(친한동훈)계는 주·한 연대 가능성을 띄웠다. 당이 ‘배제’한 주 부의장과 한 전 대표가 각각 대구에서 무소속으로 출마해 바람을 일으킨다는 구상이다.



박정하 의원은 라디오 인터뷰에서 “주 부의장 선택에 따라 한 전 대표는 모든 가능성을 다 열어놓고 검토할 것”이라고 말했다. 다른 친한계 인사도 통화에서 “논의가 오간 건 아니지만 주 부의장이 무소속 출마하면 탄압받은 사람들, 쫓겨난 사람들끼리의 연대는 자연스럽게 성립되는 것”이라고 말했다.



다만 주 부의장 측은 연대설에 대해 “사심 가득한 언론 플레이”라며 “현실적으로 쉽지 않다”고 일축했다. 그러면서 “지선 결과가 좋지 않으면 당을 누가 수습할지 등의 문제도 있다”고 말했다.



이 전 위원장은 “대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적 없다”며 공천배제 결정 취소를 요구하는 재심을 청구했다. 그러나 재보궐 출마에 대해서도 “(당이 요구한다면) 그 순간, 그 시각부터 생각해보겠다”고 여지를 남겼다.



경기지사 후보난도 계속되고 있다. 이정현 공천관리위원장은 “필요하다면 선택의 폭을 더 넓히는 방안까지 검토하겠다”며 추가 공모 가능성을 시사했다. 당 안팎에선 김문수 전 장관이나 유승민 전 의원이 나서야 한다는 의견이 여전하지만 당사자는 선을 긋고 있다. 당 지도부는 최근 출마 설득을 위해 외부 기업인을 접촉한 것으로 전해졌다.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)된 주호영() 국회부의장이 무소속 출마 여부를 두고 장고에 들어갔다. 무소속 출마 시 한동훈 전 대표가 주 부의장 지역구에 역시 무소속으로 출마하는 ‘주·한 연대설’이 고개를 들고 있다. 역시 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 재보궐 출마 가능성이 거론된다.주 부의장 측 관계자는 24일 통화에서 “공개 일정을 전부 취소하고 장고의 시간을 갖는 중”이라고 전했다. 정치권에선 주 부의장의 무소속 출마나 공천 배제에 대한 가처분 신청 가능성이 제기된다. 주 부의장이 무소속 출마할 경우 지역구(수성갑)를 놓고 여러 전망이 분분하다. 당장 친한(친한동훈)계는 주·한 연대 가능성을 띄웠다. 당이 ‘배제’한 주 부의장과 한 전 대표가 각각 대구에서 무소속으로 출마해 바람을 일으킨다는 구상이다.박정하 의원은 라디오 인터뷰에서 “주 부의장 선택에 따라 한 전 대표는 모든 가능성을 다 열어놓고 검토할 것”이라고 말했다. 다른 친한계 인사도 통화에서 “논의가 오간 건 아니지만 주 부의장이 무소속 출마하면 탄압받은 사람들, 쫓겨난 사람들끼리의 연대는 자연스럽게 성립되는 것”이라고 말했다.다만 주 부의장 측은 연대설에 대해 “사심 가득한 언론 플레이”라며 “현실적으로 쉽지 않다”고 일축했다. 그러면서 “지선 결과가 좋지 않으면 당을 누가 수습할지 등의 문제도 있다”고 말했다.이 전 위원장은 “대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적 없다”며 공천배제 결정 취소를 요구하는 재심을 청구했다. 그러나 재보궐 출마에 대해서도 “(당이 요구한다면) 그 순간, 그 시각부터 생각해보겠다”고 여지를 남겼다.경기지사 후보난도 계속되고 있다. 이정현 공천관리위원장은 “필요하다면 선택의 폭을 더 넓히는 방안까지 검토하겠다”며 추가 공모 가능성을 시사했다. 당 안팎에선 김문수 전 장관이나 유승민 전 의원이 나서야 한다는 의견이 여전하지만 당사자는 선을 긋고 있다. 당 지도부는 최근 출마 설득을 위해 외부 기업인을 접촉한 것으로 전해졌다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지