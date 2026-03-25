승승장구 멜로니, 사법개혁 투표 부결에 리더십 ‘흔들’

중간평가 성격의 국민투표

반대 54%로 예상 밖에 부결

선거마다 연승 이미지 타격

로이터연합뉴스

이탈리아 정부가 추진한 사법개혁안이 23일(현지시간) 국민투표에서 부결되면서 조르자 멜로니(사진) 총리가 집권 이후 최대 정치적 위기에 직면했다는 분석이 나온다.



로이터통신은 22~23일 이틀간 실시된 국민투표 개표 결과, 반대가 약 54%로 찬성(46%)을 8% 포인트 앞서며 사법개혁안이 부결됐다고 보도했다. 그러면서 “지난 4년간 지방 및 전국 선거에서 연승을 거두던 멜로니는 이번 패배로 이탈리아 유권자들에게 각인된 ‘승자’로서의 이미지를 잃게 됐으며 국내 입지도 약화됐다”고 전했다.



로이터는 투표율이 약 60%로 예상을 웃돈 것과 관련해 “우파 연립정부와 이탈리아 사법부 간 깊은 적대감이 드러난 격렬한 선거전에 자극받은 유권자들의 투표 열기가 덩달아 높아진 결과”라고 분석했다.



뉴욕타임스(NYT)도 이날 “2022년 극우 연정의 수장으로 당선된 멜로니는 제2차세계대전 이후 이탈리아에서 가장 안정적인 정부 중 하나를 이끌어왔지만 (이번 부결로) 그의 정치적 입지가 처음으로 큰 타격을 입었다”고 보도했다.



개혁안은 판·검사 지원자가 시험을 볼 때부터 판사 혹은 검사가 될지 선택하게 하고 이후 변경을 금지하는 한편, 판·검사 인사를 함께 담당하던 위원회를 각각을 위한 기구로 분리하는 내용을 골자로 한다. 앞서 멜로니는 개혁안이 사법 시스템을 “더 효율적으로” 만들고 판·검사 간의 유착 관계를 끊기 위함이라고 주장했지만, 야당은 정부의 새로운 제안이 사법부의 독립성을 훼손할 것이라고 지적해 왔다.



멜로니는 결과 발표 직후 “국민들이 결정을 내렸고 우리는 그 결정을 존중한다. 이탈리아를 현대화할 기회를 놓친 것은 유감스럽다”고 밝히면서도 사임 의사가 없음을 재확인했다.



이번 투표가 멜로니에 대한 중간평가 성격이 강했다는 분석도 나온다. NYT는 “내용이 지나치게 복잡해 많은 유권자에게 이번 투표가 정책보다 멜로니에 대한 찬반 의사 표출의 장으로 작용했다”고 설명했다. 여론조사에서 승리가 예상됐던 만큼, 내년 총선을 앞둔 멜로니의 정치적 입지에도 타격이 예상된다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 478 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 이탈리아 정부가 추진한 사법개혁안이 23일(현지시간) 국민투표에서 부결되면서 조르자 멜로니(사진) 총리가 집권 이후 최대 정치적 위기에 직면했다는 분석이 나온다.로이터통신은 22~23일 이틀간 실시된 국민투표 개표 결과, 반대가 약 54%로 찬성(46%)을 8% 포인트 앞서며 사법개혁안이 부결됐다고 보도했다. 그러면서 “지난 4년간 지방 및 전국 선거에서 연승을 거두던 멜로니는 이번 패배로 이탈리아 유권자들에게 각인된 ‘승자’로서의 이미지를 잃게 됐으며 국내 입지도 약화됐다”고 전했다.로이터는 투표율이 약 60%로 예상을 웃돈 것과 관련해 “우파 연립정부와 이탈리아 사법부 간 깊은 적대감이 드러난 격렬한 선거전에 자극받은 유권자들의 투표 열기가 덩달아 높아진 결과”라고 분석했다.뉴욕타임스(NYT)도 이날 “2022년 극우 연정의 수장으로 당선된 멜로니는 제2차세계대전 이후 이탈리아에서 가장 안정적인 정부 중 하나를 이끌어왔지만 (이번 부결로) 그의 정치적 입지가 처음으로 큰 타격을 입었다”고 보도했다.개혁안은 판·검사 지원자가 시험을 볼 때부터 판사 혹은 검사가 될지 선택하게 하고 이후 변경을 금지하는 한편, 판·검사 인사를 함께 담당하던 위원회를 각각을 위한 기구로 분리하는 내용을 골자로 한다. 앞서 멜로니는 개혁안이 사법 시스템을 “더 효율적으로” 만들고 판·검사 간의 유착 관계를 끊기 위함이라고 주장했지만, 야당은 정부의 새로운 제안이 사법부의 독립성을 훼손할 것이라고 지적해 왔다.멜로니는 결과 발표 직후 “국민들이 결정을 내렸고 우리는 그 결정을 존중한다. 이탈리아를 현대화할 기회를 놓친 것은 유감스럽다”고 밝히면서도 사임 의사가 없음을 재확인했다.이번 투표가 멜로니에 대한 중간평가 성격이 강했다는 분석도 나온다. NYT는 “내용이 지나치게 복잡해 많은 유권자에게 이번 투표가 정책보다 멜로니에 대한 찬반 의사 표출의 장으로 작용했다”고 설명했다. 여론조사에서 승리가 예상됐던 만큼, 내년 총선을 앞둔 멜로니의 정치적 입지에도 타격이 예상된다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지