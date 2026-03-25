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유니클로, ‘느린학습 아동’ 교육지원에 올해 12억원 투입

입력:2026-03-25 01:25
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유니클로가 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 경계선 지능 아동(느린학습 아동)을 위한 교육지원사업 ‘천천히 함께’ 4차연도 사업에 12억원을 투입한다고 24일 밝혔다. 경계선 지능은 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응에 어려움을 겪을 수 있는 집단이다.

유니클로는 2023년부터 퇴직 교원, 정교사 자격증 소지자, 교육대 학생 등으로 구성된 전문 멘토가 참여하는 천천히 함께 사업을 운영해왔다. 읽기와 쓰기, 셈하기 등 기초학습과 정서 발달을 돕는 일대일 맞춤형 교육을 제공한다.

천천히 함께 사업에는 3년간 총 699명의 아동과 339명의 멘토, 374개 기관이 참여했으며, 누적 교육 시간은 1만7000시간을 넘어섰다. 유니클로는 이 기간 약 31억원을 지원했고, 올해도 약 12억원을 추가 투입할 계획이다.

이택현 기자 alley@kmib.co.kr

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