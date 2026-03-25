HMM이 24일 창립 50주년을 하루 앞두고 세계 최고 종합 해운·물류 기업을 향한 비전을 선포했다.
HMM은 이날 서울 여의도 본사에서 기념식을 열고 새 비전인 ‘Move Beyond Maritime’을 공개했다. 여기에는 해운을 넘어 더 큰 가치와 더 나은 미래를 움직인다는 의미가 담겼다. 국내 최대, 세계 10위권 컨테이너선사에서 글로벌 무대를 향해 한 걸음 더 나아가겠다는 의지의 표명이다.
HMM은 이를 위해 인재(W)·혁신(A)·가치(V)·친환경(E) 등 4개 축으로 이뤄진 ‘WAVE’ 전략도 제시했다. 최원혁 HMM 대표는 “이제 50년 역사를 동력으로 100년 영속기업을 향해, 또 다른 항해를 시작해야 한다”며 “미래를 위한 변화와 혁신으로, 글로벌 탑티어(Top-tier) 선사를 향해 다 같이 노력하자”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
창립 50주년 HMM 새 비전 선포
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사