1050만명 팬덤의 ‘하입비스트’… 뉴욕·도쿄·홍콩 거쳐 서울 상륙
롯데백화점 잠실점서 20주년 기념전
지난 12일 오후 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀. 조용한 백화점 한켠에서 빠른 비트의 전자 음악이 흘러나왔다. 전시장에 들어서니 한쪽엔 매거진 아카이브가, 중앙엔 글로벌 브랜드와 협업한 티셔츠들이 공중에서 방문객들을 반겼다. 오른쪽으로 걸음을 옮기자 감각적인 디지털 영상이 흐르는 미디어월이 나타났다. 과거부터 현재, 미래로 이어지는 ‘하입비스트’의 20년간의 여정을 조명하는 전시 현장이다.
롯데백화점은 다음 달 16일까지 롯데백화점 잠실점에서 하입비스트 20주년 기념 전시를 연다. 전 세계 단 4개 도시에서만 진행되는 투어 전시로, 지난해 10월 뉴욕을 시작으로 도쿄와 홍콩을 거쳐 서울에서 마지막을 장식한다. 도쿄와 홍콩에서 각 도시를 상징하는 백화점이 전시 무대로 활용된 가운데 서울을 대표하는 백화점으로 롯데타운 잠실이 이름을 올렸다.
하입비스트는 2005년 캐나다에서 출범한 미디어 기업이다. 패션 매거진으로 출발해 패션·음악·예술 등 동시대 문화 전반을 아우르는 트렌드 플랫폼으로 성장했다. 소셜미디어 팔로워 수가 1050만명에 달할 만큼 팬덤의 힘이 크다.
서울이 글로벌 투어의 마지막 개최지로 선정된 배경에는 높아진 K컬처의 영향력이 자리하고 있다는 평가다. 한송인 하입비스트 코리아 편집장은 “서울은 독자들의 영향력이 매우 강한 시장”이라며 “파리 패션위크에서도 한국 브랜드만 찾아다니는 바이어들이 있을 정도로 K패션의 존재감이 커지고 있다”고 설명했다.
한국 전시를 기념해 K아티스트와의 협업 작품도 공개했다. 조형예술가 수린이 ‘미지의 공간을 탐험하는 여행’을 콘셉트로 하입비스트의 여정이 잠실에 착륙한 모습을 우주선 형태 조형물로 표현했다. 수린은 “새로운 문화와 취향을 찾아 이동하는 하입비스트의 궤적이 작가들의 궤적과 닮았다고 느꼈다”며 “실제 소비가 이뤄지는 공간인 백화점에서 관객을 만난다는 건 미술관에서와는 또 다른 의미가 있다”고 말했다.
백화점이 전시 콘텐츠를 강화하는 배경엔 소비를 넘어 경험 공간으로 확장하려는 전략이 자리한다. 장예희 롯데백화점 아트콘텐츠팀 리더는 “백화점을 찾는 고객들에게 새롭게 소개드릴 수 있는 차별화된 콘텐츠라는 생각에 협업을 진행하게 됐다”고 설명했다. 롯데백화점은 최근 잠실점을 중심으로 전시와 문화 콘텐츠를 확대하고 있다. 지난해엔 미셸 들라크루아전, 장승택전 등 국내외 회화 거장들의 전시를 무료 공개해 15만명 이상의 방문객을 모았다.
신주은 기자
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