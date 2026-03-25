롯데홈쇼핑 대표 재선임에 태광 “계열사 밀어주기” 반발
어제 이사회 열고 주요안건 처리
롯데·태광그룹 간 갈등 ‘최고조’
롯데홈쇼핑을 둘러싼 롯데그룹과 태광그룹의 갈등이 최고조에 달하고 있다. 태광산업은 롯데홈쇼핑이 롯데 계열사를 부당 지원하기 위한 ‘현금 인출기’처럼 쓰이고 있다고 지속적으로 주장하고 있다. 반면 롯데그룹은 “비정상적인 주장에 대해 법과 원칙에 따라 단호하게 대응할 것”이라고 목소리를 높이고 있다. 양측의 갈등 아래에는 20년 전 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑 전신) 인수 과정에서 생긴 앙금이 자리하고 있어, 쉽사리 끝나지 않을 거라는 관측이 많다.
롯데홈쇼핑은 24일 오전 이사회를 열어 김재겸 대표이사의 재선임과 내부거래 승인, 감사위원회 구성 안건 등을 처리했다. 반면 2대 주주인 태광산업은 최근 김 대표가 롯데홈쇼핑이 롯데 계열사를 부당하게 지원한 책임이 있다고 주장하며 임시주주총회 소집을 요구한 상태다.
롯데와 태광의 거센 충돌은 이사회가 시작되기 전부터 예고됐다. 태광산업은 이사회 전에 자료를 배포해 “롯데홈쇼핑(옛 우리홈쇼핑)은 롯데그룹에 피인수된 직후부터 20년에 걸쳐 롯데 계열사 지원에 동원되고 있다”며 “최근에는 계열사들의 현금 인출기 역할을 맡으면서 실적이 빠르게 악화하고 있다”고 주장했다.
태광산업은 롯데글로벌로지스에 ‘일감 몰아주기’와 관련한 의혹도 제기했다. 롯데홈쇼핑이 지난 5년간 약 1560억원 규모의 물류 업무를 수의계약으로 몰아줬다는 주장이다.
롯데홈쇼핑 측은 이사회 이후 날 선 반박을 내놨다. 롯데홈쇼핑은 입장문에서 “2대 주주(태광 산업)는 하나의 문제 제기 후 해소되면 또 다른 문제를 마구잡이 식으로 제기하고 있는데 정상적인 회사 경영을 방해하고자 하는 의도로밖에 보이지 않는다”며 “비정상적 주장에 대해서는 법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것”이라고 밝혔다.
롯데와 태광 사이의 갈등은 지난 13일 롯데홈쇼핑 정기 주주총회 이후 점화됐다. 당시 주총에서 이사회 구성을 기존 롯데쇼핑 측 5명, 태광산업 측 4명에서 각각 6명, 3명으로 변경하는 안건이 원안대로 의결됐다. 지난 1월 롯데 계열사와의 거래와 관련한 ‘내부거래 승인’ 안건이 태광산업의 반대로 부결되자 이사회 구성을 재편한 것이다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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