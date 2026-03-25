[단독] 이중삼중 업무에 우울증 치료… 軍은 마지막까지 몰랐다

2019년 부사관으로 임관한 홍성찬 중사는 2024년 7월 처음으로 정신과를 찾았다. 2년 가까이 치료가 이어질 정도로 우울 증상이 누적됐지만 부대는 이를 끝내 인지하지 못했던 것으로 나타났다. 병사 관리를 시작으로 당직·행정·급양 업무 등 과중한 임무는 단 한 차례도 조정되지 않았다.
현재 육군 부사관들은 홍 중사처럼 이중·삼중으로 업무가 누적되는 가혹한 근무 환경에 노출돼 있다. 열악한 충원율 속에서 군이 부사관 관리에 보다 적극적으로 나서야 한다는 지적이 나온다.
국민일보가 24일 홍 중사의 정신과 진료기록과 유가족, 지인을 취재한 결과 그는 2024년 해당 부대에 전입한 뒤 그해 중순부터 증상이 심화된 것으로 보인다. 첫 방문 당시 그의 진료기록부에는 “두 달 전쯤부터 울음이 멈추지 않고 우울감이 지속되면서 증상이 심해졌다”고 기록돼 있다. 홍 중사를 가까이서 지켜본 이들은 밝고 음악을 좋아하던 그가 2024년쯤부터 부대 환경에 적응하지 못하며 급격히 증상이 악화했다고 전했다.
한 동료 부사관은 “1년 전부터 말수가 급격히 줄고 폭음을 하는 등 눈에 띄게 힘들어하는 모습을 보였다”며 “벽을 보고 혼잣말을 하거나 해 대낮부터 술을 마셨나 생각한 적도 있다”고 말했다. 홍 중사의 형수 김민지(30)씨는 “말수가 적고 내색을 잘 하지 않았다. 거절도 못 하는 성격이어서 어려움을 티 내지 못했을 것”이라고 전했다.
홍 중사는 유서에서 “‘왜 주변에 도움을 요청하지 않았느냐’고 묻는다면 미안해서였다”며 “남의 아픔을 들어주고 공감해주고 도와주려 하는 것이 얼마나 괴롭고 힘든 건지 알기에 저의 짐을 남들에게 주고 싶지 않다”고 적었다. 정신건강의학과 군의관 A씨는 “병사 상담을 주로 맡는 군 간부에게서 종종 나타나는 현상”이라며 “타인의 고통을 지속적으로 감당할수록 자신의 고통을 억제하는 심리적 메커니즘이 작동하는 경향이 있다”고 말했다.
군의 인권 개선 조치로 병사 복지와 권리는 강화됐지만 중간 관리자인 부사관 권위는 상대적으로 낮아지는 역설적 상황이 진행 중이다. 부사관은 ‘병사와 장교 사이 낀 존재’로, 부대 운영의 실무적 중심축 역할을 수행하지만 권한은 제한적이다. 과중한 업무를 공식적으로 거부하거나 조정할 권한은 없다.
이 같은 구조적 문제가 불러오는 부작용은 단순한 과로 수준을 넘어선다. 2024년 기준 육군 부사관 충원율은 42.5%로 2020년(95%)에 비해 반토막 났다. 부사관은 행정·당직·병사 관리·훈련·부대 정비 등 다양한 기능을 동시에 수행해야 하지만, 권한 제한과 낮은 충원율로 인해 업무 부담을 분산할 수 있는 시스템이 없다. 결과적으로 한 명의 부사관에게 업무가 집중되고, 개인의 능력이나 의지와 관계없이 육체적·정신적 피로가 누적된다.
홍 중사 사례는 이러한 구조적 결함의 극단적 결과로 볼 수 있다. 반복되는 과중한 업무, 공식적 항의 수단의 부재, 권위 약화 등 군 내부의 제도적 문제와 맞물리면서 부사관이 극심한 심리적 압박에 노출될 수밖에 없는 상황이다.
홍 중사에게 위험 신호가 반복적으로 나타났음에도 부대는 마지막까지 이를 포착하지 못했다. 전문가들은 군 내부 관리 체계와 인력 운용 구조의 공백을 드러낸 사례라고 지적한다. 정신과 치료와 약물 복용 등 명확한 위험 신호가 있었음에도 부대는 이를 인지·공유하지 못했으며 업무 강도도 조정되지 않았다. 게다가 한 명의 부사관이 여러 역할을 수행하는 구조에서는 특정 인원의 부담을 낮추면 다른 인원이 과중한 업무를 떠안는 악순환이 발생한다.
군이 장병의 건강 상태를 실질적으로 관리하고 필요시 임무를 조정할 수 있는 체계를 갖추지 않는 한 유사 사건은 반복될 수밖에 없다는 비판이 나온다. 강원도 육군 전방사단의 한 연대급 부대 지휘관은 “의료 전문가가 아닌 지휘관 판단에 의존하는 방식으로는 한계가 있다”며 “인력 운용과 건강 관리를 연동한 제도적 장치가 마련돼야 한다”고 강조했다. 육군은 고된 업무 조정과 우울증 관리 등 부대 차원의 조치가 있었는지 묻는 국민일보 질의에 “제기된 업무여건 및 개인 상태 등에 대해서도 사실관계를 확인 중”이라고 답했다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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