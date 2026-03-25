정용진 회장 ‘스타필드 청라’ 현장점검… “대표 랜드마크”
정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검했다. 정 회장의 현장 방문은 올해 들어 네 번째다.
24일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 23일 현장을 방문해 공정 상황과 주요 시설 배치를 확인했다(사진). 정 회장은 현장에서 “우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다”며 “한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는 데 자부심과 책임감을 가져달라”고 말했다. 정 회장은 이날 관람석과 호텔, 쇼핑몰 연결 구간 등을 점검하며 이용 동선과 운영 측면을 살폈다. 고객 이동 편의성을 고려한 설계에 신경 써달라고도 당부했다.
스타필드 청라는 지하 3층~지상 8층, 연면적 49만5868㎡(약 15만 평) 규모로 조성된다. 2만3000석 규모의 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한 번에 연결되는 복합 ‘레저테인먼트(레저+엔터테인먼트)’ 공간이다. 현재 공정률은 약 40%로, 올해 상반기 중 멀티스타디움 지붕 공사를 진행할 예정이다.
신세계그룹은 2027년 말 준공, 2028년 초 개장을 목표로 하고 있으며, 완공 이후 해당 시설은 SSG랜더스의 홈구장으로 사용될 계획이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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